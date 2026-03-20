Mogą wrócić do gry. Ostatni telefon stworzyli 12 lat temu 

Amazon próbował swoich sił na rynku smartfonów. Projekt, nad którym pieczę sprawował sam Jeff Bezos, nie okazał się sukcesem. Mimo tego firma ponownie chce powalczyć o sukces na rynku smartfonów.

Fire Phone miał być naturalną kontynuacją rozrastającego się portfolio producenta. W 2011 roku Amazon rzucil rękawicę Apple i Samsungowi, udostępniając tablet Kindle Fire. Gigant e-commerce postawił wtedy na sprzedawanie urządzenia poniżej lub w okolicy kosztu produkcji i zarobek ze sprzedaży multimediów. Rok później producent wypuścił kolejny tablet, tym razem obniżając cenę ze 199 do 159 dolarów i poprawiając wydajność.

W pewnym momencie Kindle Fire był drugim najlepiej sprzedającym się tabletem za iPadem od Apple z 7 milionami egzemplarzy. Skoro najwięksi konkurenci mieli smartfony, to dlaczego i w tej części branży mobilnej Amazon nie miałby spróbować szczęścia?

Wyprodukowany przez Foxconn i sprzedawany od czerwca 2014 roku Fire Phone wyróżniał się zastosowaniem czterech kamer z przodu. Te miały za zadanie śledzić położenie i ruch użytkownika, by wytworzyć na ekranie efekt paralaksy. Nie było to przepisem na sukces, choć rozwiązanie pokroju Firefly, rozpoznającego tekst, dźwięk i obiekty, by następnie przekierować nas do sklepu, z powodzeniem podchwyciły inne firmy.

Urządzenie nie stało się hitem i trafiło tylko do Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Po roku wycofano je ze sprzedaży. Tym razem Amazon jest obecny na większej liczbie rynków i chce z tej sytuacji skorzystać.

Nowy smartfon od Amazon. Co o nim wiemy?

Reuters dotarł do informacji, że Amazon pracuje nad projektem Transformer. Wiemy, że urządzenie powstaje w części firmy odpowiedzialnej za urządzenia i usługi. Producent widzi w nim potencjał na rozwiązanie będące częścią inteligentnego domu, które mogłoby się łączyć z asystentem głosowym Alexa i służyć jako kolejny krok do przyspieszenia procesu zakupowego w sklepie Amazon.

Nie znamy szczegółów technicznych dotyczących urządzenia. Wiemy jedynie, że może ono stać się częścią większej wizji ekosystemu do oglądania treści na Prime Video, słuchania muzyki z Prime Music czy zamawiania jedzenia z platform, z którymi współpracuje Amazon.

Osoby zaznajomione ze sprawą przyznają jednocześnie, że nie ma informacji o tym, w jakich ramach czasowych należy spodziewać się tego urządzenia. Do tego podkreślają, że z powodów finansowych projekt mógłby zostać anulowany. Jeżeli jednak ktoś ma mieć pieniądze, by powrócić na rynek mobilny, to zdecydowanie może to być Amazon.