Nowe FSR od AMD już jest i wyraźnie poprawia jakość grania – oferuje ostrzejszy obraz, płynniejszą animację i bardziej realistyczne oświetlenie. Z nowej technologii korzysta już gra Crimson Desert.

Technologia AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) początkowo była głównie techniką skalowania obrazu, która pozwalała renderować grę w niższej rozdzielczości, a następnie “inteligentnie” podnosić ją do wyższej jakości. Z czasem jednak technologia ta przekształciła się w znacznie bardziej rozbudowany ekosystem, obejmujący różne elementy wpływające na realizm, płynność i ogólne wrażenia z rozgrywki.

Nowa generacja FSR – więcej niż tylko skalowanie

AMD nie zwalnia tempa i konsekwentnie rozwija swoje rozwiązania. Najnowsza odsłona technologii FSR wprowadza szereg funkcji, które znacząco wykraczają poza klasyczne upscalingi. To już nie tylko poprawa rozdzielczości, ale kompleksowe podejście do generowania obrazu.

Nowe technologie FSR opierają się w dużej mierze na uczeniu maszynowym, które pozwala analizować obraz w czasie rzeczywistym i poprawiać jego jakość w sposób znacznie bardziej zaawansowany niż wcześniej. Dzięki temu detale są ostrzejsze, oświetlenie bardziej realistyczne, a animacja płynniejsza.

FSR 4.1 Upscaling – ostrzejszy obraz w ruchu

Jednym z filarów nowej generacji jest FSR 4.1 Upscaling. Technologia wykorzystuje algorytmy oparte na uczeniu maszynowym do poprawy jakości obrazu, szczególnie w ruchu, gdzie we wcześniejszych wersjach FSR często pojawiały się artefakty.

Efekt? Wyraźniejsze tekstury, lepsza widoczność drobnych elementów – takich jak roślinność, cząsteczki czy odbicia – oraz ogólnie bardziej stabilny i naturalny obraz. Co ważne, poprawa jakości idzie w parze z wydajnością, co oznacza więcej klatek na sekundę bez zauważalnych kompromisów.

Ray Regeneration – nowa jakość ray tracingu

Kolejną przełomową funkcją jest FSR Ray Regeneration. To rozwiązanie wykorzystuje sieci neuronowe do redukcji szumów w efektach ray tracingu, które dotychczas były jednym z największych wyzwań tej technologii.

W praktyce oznacza to czystsze oświetlenie, bardziej realistyczne cienie i dokładniejsze odbicia. Świat gry staje się dzięki temu głębszy i bardziej wiarygodny, a efekty świetlne – bliższe rzeczywistości niż kiedykolwiek wcześniej.

Frame Generation – więcej FPS na tym samym sprzęcie

Trzecim kluczowym elementem jest FSR Frame Generation, czyli technologia generowania dodatkowych klatek obrazu. System analizuje ruch pomiędzy renderowanymi klatkami i tworzy nowe, pośrednie ujęcia, co znacząco zwiększa płynność animacji.

Dzięki temu gry mogą działać dużo płynniej niż bez generatora przy zachowaniu wysokiej jakości grafiki. Przykładowo:

Radeon RX 9060 XT 8 GB: 87 fps w 1080p

Radeon RX 9060 XT 16 GB: 83 fps w 1440p

Radeon RX 9070: 127 fps w 1440p

Radeon RX 9070 XT: 80 fps w 4K

To szczególnie ważne w dynamicznych scenach, gdzie każda dodatkowa klatka przekłada się na lepsze wrażenia z rozgrywki.

Nowe FSR już dostępne w Crimson Desert

Pierwszą dużą produkcją, która pokaże pełnię możliwości nowych funkcji FSR, jest Crimson Desert. Długo wyczekiwana gra akcji z otwartym światem, która już od premiery zaoferuje pełen pakiet najnowszych technologii AMD. Twórcy gry postawili na maksymalną jakość wizualną i immersję, a wsparcie dla FSR ma być jednym z kluczowych elementów tego doświadczenia.

Aby skorzystać z nowych funkcji FSR, należy najpierw zainstalować najnowsze sterowniki AMD Software: Adrenalin Edition 26.3.1 – można je pobrać ze strony AMD lub za pomocą menedżera instalacji.

Po instalacji wystarczy przejść do zakładki „Gaming” w oprogramowaniu i włączyć opcje FSR Upscaling oraz Frame Generation. Kolejny krok wykonujemy już w samej grze, np. w Crimson Desert – tam należy aktywować FSR w ustawieniach graficznych i wybrać preferowany tryb jakości. Jeśli chcemy uruchomić FSR Ray Regeneration, konieczne jest dodatkowo włączenie ray tracingu oraz ustawienie opcji oświetlenia (Lighting) na poziom „Max”, ponieważ funkcja ta działa wyłącznie w połączeniu z pełnym śledzeniem promieni.

Kierunek: pełna immersja

Nowe funkcje FSR pokazują wyraźnie, że AMD nie traktuje już tej technologii jako pojedynczego narzędzia, lecz jako kompleksowy zestaw rozwiązań wpływających na całe doświadczenie gracza. Od jakości obrazu, przez realizm oświetlenia, aż po płynność animacji – wszystko jest ze sobą powiązane.

Debiut tych technologii w Crimson Desert może być ważnym momentem dla całej branży. Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, gracze otrzymają nie tylko piękniejsze gry, ale też lepiej działające na słabszym sprzęcie.