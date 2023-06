Jak dobrze schłodzić nowe procesory AMD? Noctua ma na to ciekawy pomysł! Producent opracował nowe zestawy montażowe dla swoich coolerów, które pozwalają jeszcze efektywniej schłodzić nowe procesory AMD.

Nowa generacja procesorów AMD zaskakuje osiągami, ale ich budowa jest związana z wysokimi temperaturami. W praktyce do uzyskania maksymalnej wydajności konieczne jest zastosowanie wydajnego coolera lub chłodzenia wodnego. Firma Noctua pochwaliła się nowymi pomysłami, które mają poprawić osiągi coolerów.

Lepszy montaż to niższe temperatury

Producent opracował specjalny zestaw montażowy dla większości swoich nowszych chłodzeń (od 2005 roku - w zależności od chłodzenia pasuje tutaj NM-AMB12, NM-AMB13, NM-AMB14, NM-AMB15), który pozwala na przesunięcie coolera o 7 mm względem najgorętszego punktu na odpromienniku ciepła procesora.

Co to daje? Przesunięcie coolera względem jąder krzemowych ma przełożyć się na efektywniejsze odprowadzanie ciepła i niższe temperatury procesora. Nie są to jednak duże wartości. Wg testów producenta, w zależności od procesora i coolera, można liczyć na 1-3 stopnie poprawy.

Nowy zestaw montażowy od końcówki roku będzie oryginalnie dołączany do wszystkich coolerów producenta. Zainteresowani mogą go też zakupić osobno za 4 - 5 euro (sprzedaż ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu).

Propozycja dla entuzjastów

Jest też ekstremalna propozycja. Noctua, we współpracy z Romanem „der8auerem” Hartungiem, opracowała specjalny zestaw montażowy Direct die mounting kit for delidded AMD AM5 (NM-DD1), który pozwala na montaż chłodzeń (też od 2005 roku) bezpośrednio na jądrach krzemowych procesora (po zdemontowaniu odpromiennika ciepła - niestety taka operacja jest ryzykowna i zainteresuje tylko doświadczonych użytkowników).

W tym przypadku różnica temperatur ma być dużo wyższa - mówi się o spadku temperatur nawet na poziomie 10 – 15 stopni (a po zastosowaniu zestawu montażowego z przesunięciem o kolejne 2 stopnie). Jak wynika z testów der8auera, przeszkodą w efektywnym odprowadzaniu ciepła w procesorach Ryzen 7000 jest gruby odpromiennik ciepła.

Zestaw montażowy trafi do sprzedazy jeszcze w tym miesiącu i będzie kosztować niecałe 5 euro. Co więcej, producent udostępnił w serwisie Printables.com pliki, które pozwalają na samodzielne wydrukowanie takiego elementu na drukarce 3D.

Źródło: Noctua, ComputerBase