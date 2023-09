Microsoft w pocie czoła rozwija Windows 11 i jego wbudowane programy. Cyklicznie dodaje funkcje, które nierzadko znane już są z innych systemów operacyjnych. Tym razem w kanale beta można zaznajomić się nowymi możliwościami Notatnika oraz Narzędzia wycinania. Jakimi konkretnie?

Notatnik będzie zapisywać postęp prac analogicznie jak Word

Notatnik systemu Windows jest z nami praktycznie od zawsze. Przez wiele lat jego aktualizacje dotyczyły raczej szaty graficznej, aniżeli funkcjonalności. Od wprowadzenia Windows 10/11 na rynek, sytuacja ta zaczęła się zmieniać. Pojawiła się chociażby praca w kartach, modernizacja narzędzia „znajdź i zamień” czy wieloetapowe cofanie. Tym razem gigant z Redmond zajął się sposobem zapisywania aktualnie wykonywanej pracy. Jak podaje Dave Grochocki (jeden z menadżerów/liderów zespołu) na blogu Windows Insider:

Dzięki tej aktualizacji Notatnik rozpocznie automatyczne zapisywanie stanu sesji, umożliwiając zamknięcie Notatnika bez żadnych okien dialogowych. [Ponadto pozwoli on na] wznowienie pracy od miejsca, w którym ją przerwałeś (…). Notatnik automatycznie przywróci wcześniej otwarte karty, a także niezapisaną zawartość oraz wprowadzone tam zmiany. Stan zapisanej sesji nie ma jednak wpływu na żaden z plików i nadal to Ty [o wszystkim] decydujesz – czy zapisać, czy odrzucić niezapisane zmiany w plikach (za każdym razem, gdy zamkniesz kartę). Możesz wyłączyć tę funkcję w ustawieniach aplikacji, jeśli wolisz zaczynać od nowa za każdym razem, gdy otwierasz Notatnik.

Narzędzie wycinanie z masą nowości

Narzędzie wycinanie to jedna z najlepszych rzeczy, jaka przydarzyła się systemowi Windows. Pierwotny zrzut ekranu w dzisiejszych czasach był bardzo archaicznym i niewygodnym narzędziem. „Snipping Tool” natomiast zaczyna czerpać jak najwięcej z rozwiązań znanych z systemów Linux czy MacOS. Co konkretnego dostaniemy?

W pierwszej kolejności warto wspomnieć o unifikacji możliwości wykonywania zrzutów ekranu oraz nagrywania pulpitu. Używając skrótu klawiaturowego Print Screen lub kombinacji klawiszy Win + Shift + S w nowym pasku przechwytywania pojawi się możliwość wyboru, czy chcemy zarejestrować pojedynczy obraz, czy rozpocząć nagrywanie. Sam proces rejestracji pulpitu najprawdopodobniej zostanie rozbudowany jeszcze o możliwość nagrywania dźwięku (czy to systemowego, czy tego z mikrofonu).

Ponadto otrzymamy bardzo wygodną funkcję rozpoznawania tekstu (OCR, z ang. optical character recognition). Dzięki niej będziemy mogli na zrzucie ekranu zaznaczyć interesujące nas słowa i zdania, by następnie móc je skopiować jak każdy inny tekst.

Bardzo ciekawą możliwością wydaje się również „Text Actions”. Dave Grochocki opisuje ją następującymi słowami:

Dzięki „Text Actions” możesz także redagować poufne informacje na zrzutach ekranu przed udostępnieniem. Wybierz opcję Szybkie redagowanie na pasku narzędzi, aby automatycznie ukryć e-maile i numery telefonów lub zaznacz dowolny tekst, a następnie wybierz opcję Redaguj tekst (z menu wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy), aby ukryć tekst.

Podsumowanie nowych funckji na kanale Tech Labs

Trzeba uczciwie przyznać, że wszystkie zmiany na pewno w jakiś sposób wpłyną na wygodę i szybkość pracy wielu użytkowników. A co Wy sądzicie o rozwoju i możliwościach oprogramowania wbudowanego w system Windows? Jakie programy są dla Was szczególnie przydatne? Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji!

Źródło: Windows Insider Blog, Tech Labs