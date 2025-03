Nothing Phone (3a) zaprezentowany. Nic tak nie cieszy jak zoom

Nothing rozszerza ofertę o pierwsze smartfony z teleobiektywami. Oto Nothing Phone (3a) oraz Phone (3a) Pro, z którymi miałem już okazję się zapoznać.

Tym razem brytyjski producent postanowił odwrócić kolejność - trzecią generacją jego smartfonów otwierają dwa modele ze średniej półki cenowej. Flagowy Nothing Phone (3) pojawi się najpewniej dopiero za kilka miesięcy.

Nothing Phone (3a) - ceny i dostępność w Polsce

Do wyboru są łącznie trzy warianty:

Nothing Phone (3a) 8/128 GB - 1569 zł;

Nothing Phone (3a) 12/256 GB - 1779 zł;

Nothing Phone (3a) Pro 12/256 GB - 2049 zł.

Przedsprzedaż modelu 3a już ruszyła, a start regularnej sprzedaży zaplanowano na 11 marca. Wariant Pro trafi natomiast 11 marca do przedsprzedaży, a do pierwszych klientów 25 marca.

Nothing Phone (3a): co nowego? Przede wszystkim zoom i zaskakująco fajnie wykorzystany przycisk

Oba modele mają aparat z teleobiektywem, choć ten różni się konstrukcją, ogniskową i wielkością matrycy. Nothing Phone (2a) potrafi generować 2-krotne przybliżenie optyczne, a peryskopowy teleobiektyw Phone’a (3a) Pro 3-krotne.

Zakres cyfrowego zoomu Phone’a (3a) kończy się na 60x, choć takie wartości to już sztuka dla sztuki. W mojej ocenie użyteczność aparatu kończy się na poziomie 10x, bo powyżej widać już pikselozę nawet na ekranie telefonu. Ale to w dalszym ciągu dobry wynik, bo - wyjąwszy rodzynki pokroju realme 14 Pro+ - większość smartfonów z tej półki cenowej w ogóle nie ma teleobiektywu.

Nothing Phone (3a) Pro - zoom 0,6x, 1x, 3x, 6x, 10x, 30x i 60x

Innym wartym odnotowania bajerem jest funkcja Essential Space, która otrzymała nawet własny przycisk na obudowie. Działa to tak:

dłuższe przytrzymanie przycisku skutkuje nagraniem notatki głosowej, która jest następnie transkrybowana i podsumowywania przez AI;

pojedyncze kliknięcie skutkuje zrobieniem zrzutu ekranu z podsumowaniem zawartości;

dwukrotne kliknięcie przycisku przenosi do przestrzeni Essential Space ze wszystkimi zapisanymi w ten sposób notatkami i screenshotami.

Co istotne, funkcja ta działa po polsku, wliczając w to transkrypcję i generowanie podsumowań. Bliżej przyjrzę się jej za kilka dni w pełnej recenzji, ale jeśli ktoś robi dużo notatek głosowych i screenshotów, to powinien być z Nothing Phone’a (3a) bardzo zadowolony.

Co jest już w przypadku tej marki tradycją, Nothing Phone (3a) i (3a) Pro mają przezroczyste obudowy oraz świecące paski LED. Te wykorzystywane są m.in. do sygnalizowania powiadomień czy odmierzania czasu w systemowym notatniku i niektórych zewnętrznych aplikacjach.

Jeśli chodzi o specyfikację, oba smartfony różnią się głównie systemem aparatów.