Nothing Phone (4a) z datą premiery. Producent zapowiada zmianę wzornictwa

Nothing zamierza zaprezentować swoje nowe smartfony dzień po spodziewanej premierze iPhone’a 17e. I postanowił z tego faktu zażartować.

Prezentację Nothing Phone'a (4a) zaplanowano na 5 marca o godzinie 11:30. Ściślej rzecz ujmując, producent wspomina o "serii", więc z pewnością na start pojawią się przynajmniej dwa smartfony.

Wydarzenie będzie można oglądać na żywo. Nothing udostępnił już nawet link do transmisji.

Nothing Phone (4a) - co nowego?

Oficjalne dane na temat nowych smartfonów są lakoniczne. Producent zdradził jedynie, że otrzymają:

nowy design, bazujący na eksperymentach z kolorem;

wyraźną poprawę jakości materiałów, parametrów ekranów i możliwości fotograficznych.

Dotychczas marka Nothing stawiała na przezroczyste obudowy i ograniczoną paletę barw, ale nadchodzący model ma przełamać ten schemat.

Warto odnotować, że dzień przed premierą Phone’a (4a) odbędzie się wydarzenie Apple’a, podczas którego światło dzienne ujrzeć ma m.in. iPhone 17e. Szef firmy Nothing - Carl Pei - postanowił wykorzystać ten fakt i nałożyć datę premiery serii 4a na zaproszeniu Apple’a. Slogan wydarzenia to bowiem "Built Different", czyli "zbudowany inaczej".

Wcześniej producent potwierdził, że flagowy Nothing Phone (4) nie zostanie wydany w 2026 roku. Zamiast tego skupiono się na rozwoju serii "a", która sprzedaje się najlepiej.