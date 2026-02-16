Galaxy Z Fold po nowemu. Nad takim smartfonem pracuje Samsung

Wczesne kompilacje One UI 9 ujawniły istnienie urządzenia, o którym spekulowano od dawna – szerszego wariantu flagowego składaka, określanego roboczo jako Galaxy Z Fold Wide.

Do tej pory informacje o poszerzeniu oferty składanych smartfonów Samsunga opierały się głównie na plotkach i nieoficjalnych renderach tworzonych przez fanów. Sytuacja uległa zmianie dzięki analizie oficjalnych plików APK przeprowadzonej przez serwis Android Authority.

Szerszy Samsung Galaxy Z Fold wycieka

Odnalezione zasoby to pliki JSON zawierające animacje instruktażowe, które zazwyczaj wyświetlane są w ustawieniach systemowych. Choć mają one charakter schematyczny – na przykład nie uwzględniają wyspy aparatów, która z pewnością znajdzie się w finalnym produkcie – zdradzają proporcje tajemniczego telefonu.

Animacje prezentują urządzenie o znacznie szerszym, bardziej "paszportowym" formacie niż dotychczasowe modele z serii Galaxy Z Fold. Ekran rozłożonego urządzenia ma tabletowe proporcje 4:3, podczas gdy dotychczas Samsung celował w formę zbliżoną do kwadratu.

Oczekuje się, że nowy smartfon będzie bezpośrednią konkurencją dla składanego iPhone’a, który prawdopodobnie ujrzy światło dzienne we wrześniu. Według licznych przecieków, on także będzie miał proporcje 4:3, z czego Samsung - jako główny dostawca ekranów dla Apple’a - z pewnością zdaje sobie sprawę.

Obecność wspomnianych plików w strukturze One UI 9 nie jest przypadkowa. Oczekuje się, że oprogramowanie zostanie wydane latem wraz z premierą składanych smartfonów Galaxy Z Fold 8 oraz Z Flip 8, do których dołączyć miałby także wariant "wide".