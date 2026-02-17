Każdy stworzy grę. Taką przyszłość widzi Unity

Coraz łatwiej będzie stworzyć grę osobom, które nie mają doświadczenia w kodowaniu. Unity przygotowuje nowe narzędzia AI, które pozwolą tworzyć gry wyłącznie z pomocą naturalnego języka.

Szef Unity, Matthew Bromberg, zapowiedział podczas rozmowy wynikowej prezentację nowej bety Unity AI na Game Developers Conference w marcu. Firma twierdzi, że narzędzie umożliwi tworzenie pełnych gier o mniejszym stopniu zaangażowania (casual) bez pisania kodu, bezpośrednio w ekosystemie silnika. To jedno z wielu podejść, jakie może w przyszłości zdefiniować branżę gier. Innym jest Project Genie od Google.

Bromberg wskazał, że napędzane przez AI tworzenie multimediów to drugi kluczowy obszar dla firmy na 2026 r. Według niego naturalny język wystarczy, by przejść od prototypu do gotowego produktu. Unity chce w ten sposób skrócić czas produkcji i uprościć dostarczanie iteracji dla zespołów.

Szef Unity podkreśla, że asystent będzie opierał się na "unikatowym zrozumieniu kontekstu projektu i czasu pracy programu" oraz na "najlepszych modelach wielofunkcyjnych" dostępnych na rynku. Firma uważa, że ta kombinacja da lepsze wyniki niż rozwiązania ogólnego przeznaczenia.

Bromberg zapowiada demokratyzację tworzenia gier. Narzędzie ma otworzyć drzwi osobom bez doświadczenia w kodowaniu, a jednocześnie zwiększyć wydajność profesjonalnych twórców. Celem jest "uniwersalny most" między pomysłem a skalowalnym doświadczeniem cyfrowym.

Dziesiątki milionów nowych twórców?

W części Q&A Bromberg stwierdził, że wraz z rozwojem narzędzi AI w tworzeniu interaktywnej rozrywki mogą pojawić się "dziesiątki milionów" nowych osób. Unity deklaruje ambicję, by przewodzić temu trendowi i dostarczać narzędzia gotowe do produkcji.

Będziemy grać w gry z własnego pomysłu?

Jak wyjaśnia dokumentacja prawna, obecny asystent Unity AI korzysta z modeli OpenAI (GPT) i Meta (Llama). Odpowiada na pytania, generuje kod i wykonuje działania z wykorzystaniem wielu agentów. To ma wspierać zarówno szybkie prototypowanie, jak i rozwiązywanie problemów.

Generatory Unity AI łączą modele własne i partnerskie do tworzenia i szlifowania assetów. Współpraca obejmuje m.in. Scenario (modele Stable Diffusion, FLUX, Bria, GPT-Image) oraz Layer AI (Stable Diffusion i FLUX). To ma zapewnić spójny proces produkcyjny.

Unity od miesięcy inwestuje w generatywne AI, licząc na wzrost monetyzacji i innowacji. Firma przyznaje jednak, że technologia bywa kontrowersyjna. Mimo to utrzymuje kurs i przygotowuje pokaz możliwości na GDC.