AI połknęło wszystko. Dyski HDD wyprzedane, jeszcze zanim powstały

Popyt na dyski twarde eksplodował wraz z boomem na AI. Western Digital wyprzedał całą produkcję na 2026 rok już w lutym, a najwięksi klienci rezerwują moce wytwórcze z kilkuletnim wyprzedzeniem, kontraktując dostawy nawet do 2028 r.

Rozwój sztucznej inteligencji napędza dziś nie tylko wyścig na coraz potężniejsze układy obliczeniowe, ale też gigantyczne inwestycje w infrastrukturę centrów danych. AI potrzebuje mocy akceleratorów, ale równie mocno – ogromnych zasobów pamięci masowej. Dane trzeba gdzieś przechowywać, archiwizować i przetwarzać.

Efekt? Popyt na dyski twarde eksplodował, a jeden z ostatnich gigantów branży – Western Digital – właśnie sprzedał całą swoją produkcję HDD na 2026 r. A mamy dopiero połowę lutego.

Wyprzedali zapasy dysków na 2026 r.

Podczas ostatniej telekonferencji poświęconej wynikom finansowym prezes firmy Irving Tan ujawnił skalę zjawiska. Zdolności produkcyjne Western Digital w segmencie dysków twardych są już w praktyce wyprzedane do końca 2026 r. Co więcej, część klientów podpisała długoterminowe umowy obejmujące dostawy także w 2027, a nawet 2028 r.

Najwięksi gracze rynku – głównie operatorzy centrów danych i dostawcy chmury – wykupują dyski, które dopiero zostaną wyprodukowane. Mowa o zamówieniach liczonych w eksabajtach pojemności. Dla tradycyjnych odbiorców oznacza to jedno: w najbliższych latach nie ma co liczyć na poprawę dostępności.

Dyski WD trafiają do centrów danych

Western Digital niedawno wycofał się z rynku SSD, aby skupić się wyłącznie na rozwoju i produkcji dysków twardych. Strategia ta okazuje się dziś strzałem w dziesiątkę. Firma produkuje dziś głównie wysokopojemnościowe dyski dla klientów korporacyjnych, a AI generuje tak duże ilości danych, że zapotrzebowanie na magazynowanie rośnie szybciej, niż wielu analityków zakładało jeszcze kilka lat temu.

Rosnący popyt przełożył się na konkretne liczby: przychody wzrosły o 25 proc. rok do roku do poziomu 3,02 mld dol., a w kolejnym kwartale firma prognozuje wzrost nawet o 40 proc. rok do roku. Co ważne, 89 proc. przychodów pochodzi obecnie od klientów chmurowych. Segment konsumencki to zaledwie 5 proc. sprzedaży

Według dyrektora finansowego Krisa Sennesaela popyt na rozwiązania dla centrów danych będzie nadal rósł. Klienci korporacyjni wdrażają wysokopojemnościowe dyski twarde na dużą skalę, co wzmacnia rentowność spółki w coraz bardziej nieprzewidywalnym, napędzanym przez sztuczną inteligencję otoczeniu rynkowym.

