30 lat internetu w pigułce. Ta strona zabierze cię w podróż do początków WWW

Opera stworzyła Web Rewind, czyli 30 lat historii internetu zamkniętej w interaktywnej pigułce.

Choć projekt powstał z okazji 30-letnich urodzin Opery, Web Rewind nie jest celebracją historii tej konkretnej przeglądarki, ale całego internetu w ogóle.

Web Rewind, czyli spacją przez 30 lat internetu

Web Rewind pozwala na dosłowne "przewijanie" historii Internetu. Interfejs zaprojektowano w sposób minimalistyczny i intuicyjny: przytrzymanie spacji na klawiaturze (lub dotknięcie ekranu na urządzeniach mobilnych) uruchamia podróż przez kolejne lata rozwoju WWW.

Witryna jest interaktywna i wypełniona dopracowanymi animacjami oraz efektami dźwiękowymi. Przykładowo początki YouTube’a zostały zwizualizowane przez trójwymiarowy model kamery wideo z tamtej epoki.

Web Rewind dostępny jest na tej stronie. Opera przygotowała także konkurs, w którym można wygrać trzy wyjazdy do CERN-u, czyli instytutu, w którym opracowana została koncepcja World Wide Web. Wystarczy przesłać własne, najbardziej zapadających w pamięć momenty związanych z siecią.