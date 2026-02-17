Wszyscy jesteśmy zaproszeni. Apple pokaże nowości

W trakcie targów MWC Apple pragnie skraść trochę uwagi. Firma ogłosiła wydarzenie "Apple Experience" w Nowym Jorku, Londynie i Szanghaju, które odbędzie się 4 marca 2026 r. Nieco zaskakuje formuła wydarzenia, ale faktycznych nowości raczej nie będzie wiele.

Apple zaprosiło media na jednoczesne spotkania w trzech miastach. Zaproszenie opisuje format jako "special Apple Experience" i nie zdradza programu, ale będzie to mniejsze wydarzenie niż to, co z reguły towarzyszy prezentacjom w Apple Park. Firma postawiła na wcześniejszą godzinę rozpoczęcia w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy u nas prezentacja rozpocznie się o 15:00.

Co Apple pokaże 4 marca? Raczej nie będzie niespodzianek

Jednoczesna premiera w Nowym Jorku, Londynie i Szanghaju to krok, którym Apple może postawić na szersze zainteresowanie wydarzeniem w różnych miejscach świata. Z drugiej strony takie rozproszenie może wymuszać obecność części dziennikarzy i influencerów na targach MWC w Barcelonie. A Apple nie pojawia się na tego typu targach.

Apple nigdy nie zaprezentował nowości na MWC, ani nie pokazał się ze swoim stanowskiem. Firma była pionierem wdrażania technologicznych wydarzeń premierowych, które nie są częścią większych targów. Tak było z wydarzeniami Macworld, które omijały targi CES. W końcu Apple odłączyło się i od nich i postawiło na własne konferencje.

Tym śladem poszło większość firm technologicznych, które teraz skupiają się przede wszystkim na własnych wydarzeniach, a na MWC w Barcelonie nowości pokazuje ledwie kilku producentów smartfonów. Wydarzenie Apple nastąpi niespełna tydzień po Samsung Galaxy Unpacked.

MacBook Pro w pierwszej połowie roku nie doczeka się wielu zmian

“Doświadczenie Apple” może mieć mniejszą skalę niż typowe wydarzenie producenta. Wynika to także ze względu na brak hucznych premier. Spodziewamy się raczej odświeżenia linii produktowych bez większych zmian. Na wydarzeniu pojawią się najpewniej nowe MacBooki Pro z chipami M5 Pro i M5 Max, iPhone 17e, odświeżony iPada Air (8. gen.) oraz iPad (12. gen.). Być może pojawią się także pomniejsze urządzenia jak przystawka Apple TV czy głośnik HomePod mini.