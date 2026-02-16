Dreame pokazuje nowego flagowca. X60 Ultra wkrótce trafi do sprzedaży
Osoby planujące zakup topowego robota sprzątającego mogą jeszcze wstrzymać się z decyzją. Już 25 lutego do sprzedaży trafi Dreame X60 Ultra – model, który łączy bardzo niską konstrukcję, wysoką moc ssania i możliwość pokonywania wysokich progów.
Dreame nie zwalnia tempa i szykuje nowego robota. Niedawno podczas konferencji w Warszawie zaprezentowano model X60 Ultra - następcę modelu X50 Ultra, który ma łączyć wysoką moc ssania, bardzo niską konstrukcję i możliwość pokonywania progów. Wiemy, że sprzęt wkrótce trafi do sprzedaży – oficjalny start zaplanowano na 25 lutego 2026 r.
Czy to sprzęt, który trafi do zestawienia polecanych robotów sprzątających? O tym przekonamy się po premierze. Na ten moment możemy wam zdradzić specyfikację oraz kluczowe możliwości.
Niska konstrukcja
Jedną z najważniejszych cech urządzenia jest jego wysokość wynosząca 7,95 cm. To parametr istotny w nowoczesnych mieszkaniach, gdzie coraz częściej stosuje się meble o niskim prześwicie. Robot może wjechać pod wiele sof, łóżek czy szafek RTV, do których standardowe modele nie mają dostępu.
W praktyce oznacza to mniejszą liczbę miejsc wymagających ręcznego do sprzątania.
Bardzo duża moc ssania
Dreame X60 Ultra oferuje siłę ssania na poziomie 35 000 Pa. To jedna z najwyższych wartości deklarowanych w tej kategorii urządzeń. Wysoka moc ma znaczenie szczególnie przy sprzątaniu dywanów, zbieraniu sierści zwierząt oraz drobnych zanieczyszczeń z fug i szczelin.
Robot wyposażono w nowy typ szczotki zaprojektowany tak, aby ograniczyć problem wplątanych włosów. Zastosowano również uszczelniony system przepływu powietrza, który ma stabilizować wydajność pracy.
Funkcja mopowania wykorzystuje pady utrzymujące temperaturę powyżej 40°C. Podgrzewanie ma zwiększać skuteczność usuwania zaschniętych zabrudzeń w porównaniu z tradycyjnym mopowaniem na zimno.
Pokonywanie progów do 8,8 cm
Model wyróżnia się zdolnością pokonywania przeszkód o wysokości do 8,8 cm. To znacznie więcej niż w większości robotów sprzątających, które zazwyczaj radzą sobie z progami rzędu kilku centymetrów.
Rozwiązanie to może być istotne w domach z wyraźnymi różnicami poziomów lub wysokimi progami między pomieszczeniami.
System nawigacji OmniSight
Za orientację w przestrzeni odpowiada system OmniSight. Według producenta robot potrafi rozpoznawać i omijać ponad 280 typów obiektów. Ma to ograniczać ryzyko kolizji oraz blokowania się na drobnych przedmiotach, takich jak przewody czy elementy wyposażenia.
Dodatkowo zastosowano adaptacyjne podświetlenie, które wspiera pracę w warunkach słabego oświetlenia.
Cena Dreame X60 Ultra
Dreame X60 Ultra trafi do sprzedaży 25 lutego 2026 r. Jak udało nam się ustalić, jego cena regularna wyniesie 5999 zł. W ramach oferty premierowej, obowiązującej do 11 marca, urządzenie będzie dostępne w niższej cenie – 5599 zł.
Specyfikacja Dreame X60 Ultra
Odkurzanie
- Moc ssania: 35 000 Pa
- Szczotka: HyperStream DuoBrush 2.0 (antyplątaniowa)
- Zbiornik na kurz: 235 ml | Worek w stacji: 3,2 l
- Podnoszenie/wysuwanie szczotek: tak
Mopowanie
- Dual Omni-Scrub Mops, termiczne pady
- Mycie mopów: 100°C + suszenie gorącym powietrzem
- Wykrywanie zabrudzeń i ponowne mopowanie: tak
Mobilność i nawigacja
- Progi: do 8,8 cm (4,5 cm pojedynczy)
- Nawigacja: VersaLift DToF
- Omijanie przeszkód: podwójna kamera AI + 3D + LED
Konstrukcja
- 350 × 350 × 79,5 mm (102,8 mm z podniesionym czujnikiem)
- Waga robota: 4,7 kg | Stacja: 10,6 kg
- Bateria: 6 400 mAh
Stacja
- Woda: 4,2 l (czysta) / 3,0 l (brudna)
- Auto-opróżnianie, auto-dolewanie wody i detergentu
- Opcjonalne stałe podłączenie do wody i odpływu
zdjęcia: Michał Mielnik
