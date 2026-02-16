Dreame pokazuje nowego flagowca. X60 Ultra wkrótce trafi do sprzedaży

Osoby planujące zakup topowego robota sprzątającego mogą jeszcze wstrzymać się z decyzją. Już 25 lutego do sprzedaży trafi Dreame X60 Ultra – model, który łączy bardzo niską konstrukcję, wysoką moc ssania i możliwość pokonywania wysokich progów.

Dreame nie zwalnia tempa i szykuje nowego robota. Niedawno podczas konferencji w Warszawie zaprezentowano model X60 Ultra - następcę modelu X50 Ultra, który ma łączyć wysoką moc ssania, bardzo niską konstrukcję i możliwość pokonywania progów. Wiemy, że sprzęt wkrótce trafi do sprzedaży – oficjalny start zaplanowano na 25 lutego 2026 r.

Czy to sprzęt, który trafi do zestawienia polecanych robotów sprzątających? O tym przekonamy się po premierze. Na ten moment możemy wam zdradzić specyfikację oraz kluczowe możliwości.

Niska konstrukcja

Jedną z najważniejszych cech urządzenia jest jego wysokość wynosząca 7,95 cm. To parametr istotny w nowoczesnych mieszkaniach, gdzie coraz częściej stosuje się meble o niskim prześwicie. Robot może wjechać pod wiele sof, łóżek czy szafek RTV, do których standardowe modele nie mają dostępu.

W praktyce oznacza to mniejszą liczbę miejsc wymagających ręcznego do sprzątania.

Bardzo duża moc ssania

Dreame X60 Ultra oferuje siłę ssania na poziomie 35 000 Pa. To jedna z najwyższych wartości deklarowanych w tej kategorii urządzeń. Wysoka moc ma znaczenie szczególnie przy sprzątaniu dywanów, zbieraniu sierści zwierząt oraz drobnych zanieczyszczeń z fug i szczelin.

Robot wyposażono w nowy typ szczotki zaprojektowany tak, aby ograniczyć problem wplątanych włosów. Zastosowano również uszczelniony system przepływu powietrza, który ma stabilizować wydajność pracy.

Funkcja mopowania wykorzystuje pady utrzymujące temperaturę powyżej 40°C. Podgrzewanie ma zwiększać skuteczność usuwania zaschniętych zabrudzeń w porównaniu z tradycyjnym mopowaniem na zimno.

Pokonywanie progów do 8,8 cm

Model wyróżnia się zdolnością pokonywania przeszkód o wysokości do 8,8 cm. To znacznie więcej niż w większości robotów sprzątających, które zazwyczaj radzą sobie z progami rzędu kilku centymetrów.

Rozwiązanie to może być istotne w domach z wyraźnymi różnicami poziomów lub wysokimi progami między pomieszczeniami.

System nawigacji OmniSight

Za orientację w przestrzeni odpowiada system OmniSight. Według producenta robot potrafi rozpoznawać i omijać ponad 280 typów obiektów. Ma to ograniczać ryzyko kolizji oraz blokowania się na drobnych przedmiotach, takich jak przewody czy elementy wyposażenia.

Dodatkowo zastosowano adaptacyjne podświetlenie, które wspiera pracę w warunkach słabego oświetlenia.

Cena Dreame X60 Ultra

Dreame X60 Ultra trafi do sprzedaży 25 lutego 2026 r. Jak udało nam się ustalić, jego cena regularna wyniesie 5999 zł. W ramach oferty premierowej, obowiązującej do 11 marca, urządzenie będzie dostępne w niższej cenie – 5599 zł.

Specyfikacja Dreame X60 Ultra

Odkurzanie

Moc ssania: 35 000 Pa

Szczotka: HyperStream DuoBrush 2.0 (antyplątaniowa)

Zbiornik na kurz: 235 ml | Worek w stacji: 3,2 l

Podnoszenie/wysuwanie szczotek: tak

Mopowanie

Dual Omni-Scrub Mops, termiczne pady

Mycie mopów: 100°C + suszenie gorącym powietrzem

Wykrywanie zabrudzeń i ponowne mopowanie: tak

Mobilność i nawigacja

Progi: do 8,8 cm (4,5 cm pojedynczy)

Nawigacja: VersaLift DToF

Omijanie przeszkód: podwójna kamera AI + 3D + LED

Konstrukcja

350 × 350 × 79,5 mm (102,8 mm z podniesionym czujnikiem)

Waga robota: 4,7 kg | Stacja: 10,6 kg

Bateria: 6 400 mAh

Stacja

Woda: 4,2 l (czysta) / 3,0 l (brudna)

Auto-opróżnianie, auto-dolewanie wody i detergentu

Opcjonalne stałe podłączenie do wody i odpływu

zdjęcia: Michał Mielnik