Dystrybutor e-czytników Czytio.pl poinformował o wprowadzeniu na rynek dwóch nowości od Onyx Boox: Note Air 3 C i Tab Ultra C Pro.

Note Air 3 C jest już dostępny na rynku i można go kupić za 2599 zł. Z kolei cena oraz dokładna data premiery modelu Tab Ultra C Pro zostanie ogłoszona wkrótce. A oto parametry techniczne tych czytników e-booków.

Note Air 3 C

Pierwsze z urządzeń ma 10,3-calowy ekran E Ink Kaleido 3. Rozdzielczość wynosi w tym przypadku 2480 x 1860 pikseli (300 PPI) w odcieniach szarości i 1240 x 930 pikseli (150 PPI) w kolorze.

Model charakteryzuje się 4 GB pamięci RAM i wewnętrzną pamięcią flash 64 GB. Note Air 3 C działa w oparciu o system operacyjny Android 12. Za zasilanie odpowiada bateria o pojemności 3700 mAh. Całość waży 430 g.

Onyx Boox Tab Ultra C Pro

Tab Ultra C Pro wyposażono w 10,3-calowy ekran Kaleido 3 o rozdzielczości 2480 x 1860 pikseli (300 PPI) w odcieniach szarości i 1240 x 930 pikseli (150 PPI) w kolorze. Płynne działanie ma zapewnić procesor Qualcomm z taktowaniem 2,8 GHz i 6 GB RAM. Pamięć wewnętrzna wynosi 128 GB.

Czytnik obsługuje sieć Wi-Fi (2,4 GHz + 5 GHz) oraz technologię Bluetooth 5.0. Użytkownicy będą mogli również korzystać z aparatu tylnego o rozdzielczości 16 MP z lampą błyskową LED. OS to w tym przypadku także Android 12.

źródło: materiały prasowe