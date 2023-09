Jeszcze w tym miesiącu oficjalnej premiery doczekają się Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro. Jedna z ich najważniejszych cech będzie związana nie z kwestiami sprzętowymi, ale z oprogramowaniem.

Tym na co użytkownicy smartfonów z systemem Google Android narzekają najbardziej są aktualizacje. Większość producentów przez lata traktowała to po macoszemu, dopiero ostatnio coś zmienia się na lepsze. I Xiaomi chce się wpisać w ten trend. Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro będą smartfonami wspieranymi przez 5 lat.

Długie wsparcie telefonów Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro

Kilka dni temu potwierdził to Daniel Desjarlais, dyrektor do spraw komunikacji w Xiaomi. Chociaż systematycznie pojawiają się kolejne doniesienia na temat Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro, ich wyglądu i specyfikacji, niezmiennie najwięcej mówi się właśnie o przedłużonym wsparciu. Co dokładnie oznacza optymistycznie brzmiąca dla wielu wiadomość?

Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro będą otrzymywać duże aktualizacje (te z kolejnymi wersjami systemu Android) przez 4 lata. Ostatni rok wsparcia będzie natomiast dotyczył łatek związanych z bezpieczeństwem. Najprawdopodobniej, bo tego przedstawiciele producenta nie potwierdzili, Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro będą miały na starcie Android 13 z MIUI 14.

Xiaomi dołączy tym samym do smartfonowej elity. Pod względem aktualizacji tak dobrze wypadają obecnie tylko Samsung i Google, które w swoich flagowych smartfonach zapewniają równie długie wsparcie. Jest jeszcze Apple, ale należy pamiętać, że w przypadku tej firmy mowa o zupełnie innym ekosystemie iOS.

Kiedy premiera serii Xiaomi 13T?

Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro zostaną zaprezentowane 26 września. Co jeszcze zaoferują?



Rendery Xiaomi 13T Pro.

Nieoficjalne doniesienia sugerują, że obydwa modele zostaną wyposażone w 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 144 Hz i rozdzielczością 1220 x 2712 pikseli.

Niżej pozycjonowany model ma posiadać przy tym procesor Dimensity 8200 Ultra i baterię 5000 mAh z ładowaniem 67W. W Xiaomi 13T Pro ma natomiast znaleźć się układ Dimensity 9200+ i bateria o takiej samej pojemności, ale obsługująca ładowanie 120W. Największą zagadką są aparaty fotograficzne i różnice pomiędzy nowymi modelami w tym zakresie. Producent ponownie powinien chwalić się współpracą z marką Leica. Jej efekty mogliśmy oglądać już przy okazji testów Xiaomi 13.