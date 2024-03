Mocne obciążenie każdego komputera powoduje podniesienie się temperatury jego podzespołów. W przypadku najnowszego Apple MacBook Air problem jest chyba jednak zbyt duży.

Wygląda na to, że najnowszy Apple MacBook Air z procesorem Apple M3 może mieć spory problem. Chodzi o przegrzewanie się podzespołów.

Test obciążenia nowego MacBooka Air wykazuje problem z wysoką temperaturą

Intensywne wykorzystanie sporych możliwości procesora Apple M3 powoduje mocne nagrzewanie się sprzętu. Test został przeprowadzony przez Max Tech. Mocne obciążenie najnowszego ultrabooka Apple powoduje, że nagrzewa się znacznie bardziej, niż poprzednik. Tam był jednak starszy procesor - Apple M2.

W najnowszym MacBooku Air wykorzystano natomiast nowy chipset M3. Apple ponownie zdecydowało się na skorzystanie z pasywnego chłodzenia podzespołów laptopa. Ma to spore plusy - kultura pracy jest wyższa, Macbook Air pracuje też bezgłośnie. Może być to decydujące przy wyborze laptopa Apple.

Chłodzenie procesora i pozostałych podzespołów odbywa się dzięki radiatorom, a także samej obudowie. Metalowa konstrukcja Apple MacBooka Air pozwala rozprowadzić ciepło, obniżając temperatury. W ostateczności, gdy zrobić się naprawdę gorąco, zadziałają jednak zabezpieczenia. Oznacza to obniżenie taktowania procesora i GPU i zmniejszenie poboru mocy. To cena, jaką płacimy za możliwość bezgłośnej pracy smukłego laptopa Apple.

Apple MacBook Air nie radzi sobie z chłodzeniem?

Testy wykonane przez Max Tech doprowadziły do rozgrzania się jednego z rdzeni procesora M3 do aż 114 stopni Celsjusza. To stanowczo za dużo. Sam procesor pracował w temperaturze 107 stopni, a układ graficzny - 103 stopni Celsjusza.

Gdy wykorzystano 100% możliwości procesora Apple M3, ten zaczął “walczyć” z przegrzewaniem. Ostatecznie temperatura ustabilizowała się na poziomie około 100 stopni Celsjusza. Oznaczało to jednak spadek wydajności laptopa. W przypadku Apple MacBook Air z 13-calowym ekranem wydajność obniżyła się aż o około 20%. Większy komputer z ekranem 15” najwidoczniej radzi sobie w tej sytuacji znacznie lepiej. Tam spadek mocy wynosił około 10%.

Układ graficzny stracił natomiast aż 27% swojej wydajności. Maksymalne obciążenie uzyskano podczas testu 3DMark Wild Life Extreme

Czy wysokie temperatury najnowszych MacBook Air to problem?

Jasnym jest, że wysokie temperatury nie służą elektronice. Ciężko jednak powiedzieć, czy osiągane przez komponenty Apple MacBooka Air wartości mogą być uznane za zbyt wysokie. Z pewnością nikt nie lubi jednak zjawisku throttlingu, czyli obniżania się wydajności na skutek nagrzewania się procesora, czy GPU. MacBook Air nie jest jednak laptopem przeznaczonym do pracy w najbardziej wymagających programach, czy grach. Jego zaletami są raczej małe wymiary, smukła obudowa, elegancki wygląd i cicha praca.

