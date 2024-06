Nowe generacje laptopów zapowiadają się bardzo interesująco. Do sieci wyciekła dokumentacja firmy Clevo, która wyjawia specyfikację nadchodzących procesorów Intel i AMD.

Jesteśmy świeżo po zapowiedzi procesorów AMD Ryzen AI 300 (Strix Point) oraz Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake), które trafią do nadchodzących laptopów. Wiemy jednak, że producenci nie zamierzają na tym poprzestać i już pracują nad kolejnymi generacjami procesorów.

Dominic Alvieri opublikował slajdy z dokumentacji firmy Clevo, które ujawniają plany wdrożenia kolejnych generacji procesorów do laptopów. Co nas czeka w najbliższych latach?

Nowe procesory Intel

Ofertę firmy Intel można podzielić na kilka segmentów. Modele H i HX napędzają wydajne laptopy do gier i mobilne stacje robocze, natomiast w lekkich i smukłych laptopach znajdziemy układy z serii U, V i N.

Jeszcze w tym roku planowana jest premiera zapowiedzianych procesorów Intel Lunar Lake-V oraz odświeżonych modeli Raptor Lake-H (Raptor Lake-H Refresh).

Dużo ciekawiej zapowiada się przełom 2024 i 2025 r., bo producent planuje wydać całkowicie nowe modele Arrow Lake Arrow Lake-HX, Arrow Lake-H i Arrow Lake-U (w międzyczasie jeszcze odświeżyć modele Arrow Lake-H). W 2026 r. czeka nas premiera modeli Panther Lake-U i Panther Lake-H, które przyniosą znaczący wzrost wydajności w AI. W segmencie HX czeka nas tylko odświeżenie modeli Arrow Lake-HX.

Nowe procesory AMD

AMD przygotowuje się do premiery kilku generacji mobilnych jednostek. Producent podzielił ofertę na kilka segmentów wydajnościowych - od kompaktowych laptopów, po topowe modele do gier i mobilne stacje robocze. Co ciekawe, wdrożenie jednostek planowane jest dopiero w 2025 r.

Oprócz zapowiedzianych 12-rdzeniowych modeli Strix Point, w planach są także 8-rdzeniowe modele Kraken Point (na slajdzie błędnie opisane) i 16-rdzeniowe Strix Halo. Wszystkie mają oferować jednostkę NPU o wydajności około 45-50 TOPS. W topowym segmencie wydajnościowym modele Dragon Range zostaną zastąpione przez 16-rdzeniowe Fire Range (także w wersji z pamięcią 3D V-Cache).