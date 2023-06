Zyxel Networks, dostawca chmurowych rozwiązań łączności sieciowej, wprowadza na rynek nowe produkty Zyxel Mesh Wi-Fi 6.

Seria modemów DSL/ethernetowych urządzeń dostępowych/bram Zyxel DX/EX3301/3300 ma gwarantować dobrą jakość połączeń Wi-Fi na wszystkich urządzeniach w domu, niezależnie od miejsca, w którym znajduje się użytkownik.

Wszystkie produkty – zarówno dwuzakresowe bramy bezprzewodowe DX3300-T0 (dwuzakresowa bezprzewodowa brama gigabitowa AX1800 VDSL2) i EX3300-T0 (dwuzakresowa bezprzewodowa brama gigabitowa AX1800), jak i modemy DX3301-T0 (dwuzakresowe gigabitowe urządzenie IAD AX1800 VDSL2) i EX3301-T0 (dwuzakresowe gigabitowe urządzenie IAD AX1800 Ethernet) – są zgodne ze standardem Wi-Fi 6 i obsługują technologię MPro Mesh kompatybilną ze standardami EasyMesh.

Urządzenia wyposażone są w funkcje administracyjne. Dzięki nim można zdalnie zmieniać konfigurację, aktualizować oprogramowanie, przeprowadzać diagnostykę i zarządzać urządzeniami – wszystko z poziomu własnego biura.

Wi-Fi 6 – łączność bez opóźnień

Produkty z serii DX/EX3301/3300 oferują szybkość do 1200 Mb/s w trybie 5GHz 2x2 802.11ax i 574 Mb/s w trybie 2,4GHz 2x2 802.11ax. Technologia Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) i kształtowanie wiązki mają zapewnić szybki internet w każdym miejscu budynku.

Dodatkowo, DX3301-T0 posiada pięć portów Gigabit Ethernet – cztery zwykłe porty i jeden port WAN, do którego można podłączyć na przykład modem kablowy albo awaryjne rozwiązanie 5G.

Sieci kratowe – internet w całym domu

Technologia Zyxel MPro Mesh, kompatybilna z EasyMesh, zapewnia użytkownikom samoregulującą się, łatwą w zarządzaniu sieć Wi-Fi. Działanie sieci kratowej można jeszcze bardziej usprawnić dzięki bezprzewodowemu punktowi dostępowemu lub wzmacniaczowi sygnału WX3100, który oferuje niezakłócony streaming Ultra HD i IPTV oraz roaming.

Najnowsze funkcje sieciowe

Najnowszym produktem z serii jest DX3301-T0, czyli modem-router Wi-Fi 6, który oferuje szybki dostęp do internetu oraz wielostrumieniową transmisję danych. To optymalne rozwiązanie do zastosowań triple-play dzięki zaawansowanym mechanizmom QoS do zarządzania streamingiem, usługami VoIP i łącznością internetową. Router ma wbudowane funkcje 2x2 802.11ax WLAN i technologię Zyxel MPro Mesh.

DX3301-T0 można skonfigurować jako most albo modem-router. W trybie mostu urządzenie przełącza strumień danych między VDSL a Ethernetem bez żadnych modyfikacji. Jest to ważna funkcja z perspektywy podłączania profesjonalnej zapory w środowisku biznesowym, więc DX3301-T0 jest również doskonałym rozwiązaniem do budowania profesjonalnych sieci z łączami DSL.

