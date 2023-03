Nowa generacja procesorów AMD Ryzen ma zaskoczyć nie tylko wydajnością w programach, ale też możliwościami zintegrowanej grafiki. W sieci pojawiły się nowe testy układu Radeon 780M. Zdecydowanie jest na co czekać!

Procesory AMD Ryzen 7040HS to zdecydowanie najciekawsze konstrukcje, jakie mają trafić do tegorocznych laptopów dla graczy. Chodzi nie tyle o sam procesor, co właśnie zintegrowany układ graficzny.

Nowa generacja procesorów do laptopów

Specyfikacja procesorów AMD Ryzen 7040HS (Phoenix) została ujawniona już na początku roku. To całkowicie nowe konstrukcje, które łączą maksymalnie 8 rdzeni Zen 4, zintegrowaną grafikę bazującą na architekturze RDNA 3 oraz dwukanałowy kontroler obsługujący pamięci DDR5/LPDDR5.

Według zapowiedzi, w planach producenta są trzy jednostki: 6-rdzeniowy Ryzen 5 7640HS z grafiką Radeon 760M oraz 8-rdzeniowe Ryzen 7 7840HS i Ryzen 9 7940HS z grafiką Radeon 780M.

Według zapowiedzi AMD, pierwsze laptopy z takimi procesorami mają zadebiutować jeszcze w tym miesiącu.

Test grafiki Radeon 780M. To prawdziwa petarda

Co prawda laptopy z nowymi układami jeszcze nie są dostepne na rynku, ale w sieci już pojawiły się nowe testy procesora Ryzen 7 7840HS z wydajniejszą grafiką Radeon 780M. Układ został wyposażony w 12 bloków obliczeniowych (768 procesorów strumieniowych) na bazie architektury RDNA 3.

W benchmarku Geekbench 5 układ Radeon 780M uzyskał 36 757 punktów w teście OpenCL. Wynik robi wrażenie, bo to podobne osiągi do tego co oferuje mobilna karta graficzna GeForce MX550 czy GeForce GTX 1650 w energooszczędnej wersji Max-Q.

Wygląda więc na to, że nowa zintegrowana grafika AMD zaoferuje podobne osiągi do najsłabszych samodzielnych kart graficznych dla graczy. Jeśli informacje się potwierdzą, tworzenie najsłabszych kart graficznych po prostu straci sens, bo podobne możliwości zaoferuje "integra". Czekamy jednak na kolejne testy (zwłaszcza w grach).

