Już dziś o godzinie 19:00 rozpocznie się konferencja produktowa firmy Apple zatytułowana „Peek Performance”. Zaprezentowane zostać mają iPhone SE, Mac mini oraz iPad Air. W nocy pojawiły się nowe doniesienia na temat ostatniego z wymienionych urządzeń.

iPad Air 5. generacji

Według dotychczasowych doniesień, w przypadku iPada Air najważniejszymi nowościami miały być układ A15 Bionic, który wykorzystany został między innymi w iPhone’ach serii 13 oraz modem do obsługi sieci 5G. Zakładano zatem, że będzie to jedynie niewielkie odświeżenie tego tabletu.

Co ciekawe, na łamach serwisu 9To5Mac opublikowano nieco inne, bardziej napawające optymizmem, informacje na temat tego urządzenia.

Autorzy raportu twierdzą, że nowy Air będzie wyposażony w układ Apple Silicon M1, czyli ten sam, który posiadają niektóre modele komputerów Mac oraz najnowsze iPady Pro.

Warto dodać, że M1 jest o około 50% bardziej wydajny niż wspomniany A15 i o około 70% szybszy niż układ A14, który montowany jest w iPadach Air 4. generacji.

Zastosowanie układu M1 w iPadach Air byłoby dość kontrowersyjne, ponieważ jak już wspomniano wykorzystany został on w iPadach Pro. Można pokusić się o stwierdzenie, że podważałoby to istnienie tabletów serii Pro. Warto jednak pamiętać, że posiadają one inne cechy, których nie ma model Air, na przykład wyświetlacz z podświetleniem mini-LED i technologią ProMotion oraz skaner LiDAR.

Niewykluczone też, że tegoroczna generacja iPadów Pro wyposażona zostanie w układ M2, który według ostatnich doniesień ma być nieco bardziej wydajny niż M1.

