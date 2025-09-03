Nie mogą się doczekać. Ogromne zainteresowanie nowym iPhone

Według raportu SellCell, niemal 70 proc. użytkowników iPhone'ów w USA planuje zakup nowego iPhone 17. To wzrost w porównaniu do zeszłego roku, kiedy 62 proc. wyraziło chęć zakupu iPhone'a 16.

Apple przygotowuje się do premiery iPhone'a 17, która odbędzie się podczas wydarzenia "Awe Dropping" w przyszłym tygodniu. Nowe dane z raportu SellCell pokazują, że 68 proc. użytkowników iPhone'ów w USA planuje zakup nowego modelu.

Nowe modele iPhone 17

W tym roku Apple wprowadzi kilka wariantów iPhone'a 17, w tym modele standardowe, Pro oraz nowy, ultra-cienki iPhone 17 Air. Wśród planujących zakup, największym zainteresowaniem cieszy się model 17 Pro/17 Pro Max. Wybierze go bowiem aż 38 proc. użytkowników. Standardowy wybierze 16,7 proc. ankietowanych, natomiast wersją 17 Air interesuje się 13,5 proc. ankietowanych.

Wysoka cena i lojalność użytkowników

Z ankiety przeprowadzonej przez SellCell wynika, że mimo iż średnia cena iPhone'a przekracza 900 dolarów, co stanowi barierę dla wielu, lojalność wobec marki pozostaje wysoka. Aż 72,9 proc. użytkowników jest bardziej zadowolonych z iPhone'a niż w poprzednich latach, choć 27,1 proc. ankietowanych uważa, że Apple traci przewagę nad konkurencją.

Co więcej - z badania SellCell wynika, że brak znaczących postępów m.in. w kontekście braku rozwiązań opartych o AI oraz braku składanych urządzeń w portfolio, może skłonić 20,1 proc. użytkowników do przejścia na Samsunga. Ankietowani deklarują taki zamiar, jeśli Apple nie wprowadzi składanego modelu do 2026 r.

Powody do zakupu iPhone'a 17

Główne powody zakupu nowego iPhone'a to poprawiona żywotność baterii. Na ten aspekt wskazuje 53,2 proc. ankietowanych. Inne czynniki to ulepszenia w technologii wyświetlaczy, nowy design i funkcje.

Mimo że cena nowych urządzeń (wciąż jednak nieznana) jest dla niektórych problemem, 34 proc. użytkowników jest gotowych kupić iPhone'a 17, nawet jeśli ceny wzrosną z powodu ceł lub innych czynników. Premiera odbędzie się 9 września.

Zdjęcie główne: X/@appltrack, SellCell