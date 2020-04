Nowy iPhone SE, chyba jak każdy inny smartfon tego producenta, budzi sporo emocji. Chociaż można śmiało zakładać, że sprzeda się świetnie to kupując go nikt nie powinien nastawiać się na wyjątkowo małego smartfona.

Nowy iPhone SE ma 4,7-calowy ekran, ale mimo tego spore rozmiary

Jeśli brać pod uwagę smartfony, które mają pozwalać na coś więcej niż tylko wykonywanie połączeń i pisanie wiadomości tekstowych to trudno jest znaleźć kompaktowe modele. Panuje tu ogromna posucha, bo producenci solidarnie oferują jedynie smartfony z dużymi lub bardzo dużymi ekranami. iPhone SE z 2016 roku miał 4-calowy ekran i w momencie premiery można było określać go kompaktowym, ale wydajnym smartfonem. Czy na to samo zasługuje zaprezentowany wczoraj iPhone SE (2020)?

Z racji sytuacji na rynku, nowy iPhone SE jest jednym z najmniejszych wydajnych smartfonów. Bardzo szerokie ramki wokół 4,7-calowego ekranu raczej nie pozwalają określać go przy tym mianem kompaktowego. Takich modeli już się nie produkuje.

Na pierwszy rzut oka w kwestii ekranu nie zmieniło się aż tak wiele, bo przekątna urosła do 4,7 cala. Na pierwszy rzut oka zauważalne jest jednak również to, że Apple nie zdecydowało się na redukcję ramek, które są tu wyjątkowo szerokie jak na obecne standardy. Można dopatrywać się w tym i plusów, ale raczej nie w kontekście interesujących nas tu gabarytów. I posłużymy się przykładami.

iPhone SE (2020) ma wymiary 138.4 x 67.3 x 7.3 mm. Wiecie, jak wypada na tym tle chociażby Samsung Galaxy S10e? Cechuje się wymiarami 142.2 x 69.9 x 7.9 mm, ale przy 5,8-calowym ekranie. Niewiele większe są iPhone X i iPhone XS z takimi samymi ekranami. Obraz iPhone'a SE (2020) nieco się zmienia?

Sony dopiero w ostatnich miesiącach przestaje być krytykowane za „pasy startowe” nad i pod wyświetlaczami swoich smartfonów. Przypomnijmy o Xperii XZ2 Compact, czyli ostatnim przedstawicielu kompaktowej linii tego producenta. Ma 5-calowy ekran i wymiary 135 x 65 x 12.1 mm. Swoją drogą chociaż jest to smartfon z 2018 roku to przy odrobinie szczęścia można go jeszcze kupić, przy czym warto dodać, że Sony przewidziało aktualizację do Androida 10 (niestety zapewne ostatnią).

iPhone SE (2020) vs iPhone SE, a może jednak iPhone (SE 2020) vs iPhone 8

Nie wypada za to twierdzić, że iPhone SE (2020) nie jest wydajny. Zastosowany w nim procesor A13 Bionic to jeden z najmocniejszych układów na rynku. Dość powiedzieć, że napędza również wszystkie modele z flagowej linii iPhone 11. Porównując specyfikację z poprzednikiem łatwo dojść do wniosku, że zmieniło się niemal wszystko.

Czy takie porównanie jest tu w pełni zasadne? Z racji nazewnictwa jak najbardziej. W praktyce jest iPhone SE (2020) ma zdecydowanie bliżej do iPhone'a 8. Sugerowaliśmy to już wczoraj, dziś możecie zerknąć na zestawienie specyfikacji, które pokazuje, że zbieżne są tu nie tylko obudowy.

Apple iPhone SE (2020) Apple iPhone SE Apple iPhone 8 Wymiary (wy/sz/gł) 138.4 x 67.3 x 7.3 mm 123.8 x 58.6 x 7.6 mm 138.4 x 67.3 x 7.3 mm Waga 148 g 113 g 148 g System operacyjny iOS 13 iOS 13 (po aktualizacjach) iOS 13 (po aktualizacjach) Ekran » 4.7"

» 1334 x 750 px

» IPS » 4.0"

» 1136 x 640 px

» IPS » 4.7"

» 1334 x 750 px

» IPS Procesor » 6 rdzeni

» A13 Bionic » 2 rdzenie

» Apple A9 » 6 rdzeni

» A11 Bionic Pamięć » RAM: b.d.

» Wbudowana: 64 GB / 128 GB / 256 GB » RAM: 2 GB

» Wbudowana: 16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB » RAM: 2 GB

» Wbudowana: 64 GB / 256 GB Bateria » b.d.

» bezprzewodowe ładowanie » 1624 mAh » 1821 mAh

» bezprzewodowe ładowanie Aparat / kamera » 12 Mpix f/1.8 (tył)

» 7 Mpix f/2.2 (front) » 12 Mpix f/2.2 (tył)

» 1.2 Mpix f/2.4 (front) » 12 Mpix f/1.8 (tył)

» 7 Mpix f/2.2 (front) Internet » 4G LTE

» Wi‑Fi ax

» Dual SIM (nano-SIM i eSIM) » 4G LTE

» Wi‑Fi ac » 4G LTE

» Wi‑Fi ac Komunikacja i złącza » GPS

» Bluetooth 5.0

» NFC

» Lightning » GPS

» Bluetooth 4.2

» NFC

» Lightning » GPS

» Bluetooth 5.0

» NFC

» Lightning Dodatkowe cechy » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo

» IP67 » czytnik linii papilarnych » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo

» IP67

Cokolwiek powiemy, nowy iPhone SE sprzeda się dobrze

Nie jest wielką sztuką przewidywanie, że nowy iPhone SE sprzeda się dobrze. To samo można bowiem powtarzać w przypadku każdego smartfona Apple. Co więcej, nawet jeśli nie jest kompaktowy to z racji sytuacji na rynku jest jednym z najmniejszych wydajnych smartfonów. I to właśnie swoimi mocami obliczeniowymi, a także niską (jak na Apple) ceną powinien przyciągać najbardziej.

Jak podoba Wam się nowy iPhone SE? Wróżycie mu sukces, a może sami planujecie zakup?

Źródło: własne, foto: apple

