Nowy kontroler Xbox. Nie tego się spodziewałem, ale i tak mocno szanuję

Xbox pokazuje fascynujący kontroler zaprojektowany z myślą o graczach niepełnosprawnych. Proteus Controller, bo tak nazwano urządzenie, powstał we współpracy z firmą ByoWave.

Zazwyczaj, gdy na rynku pojawiają się nowe kontrolery - np. DualSense Edge - mówi się o zapewnieniu większego komfortu płynącego z rozgrywki. Istnieją jednak gracze, którzy nie zawsze mogą korzystać z powszechnych, najpopularniejszych rozwiązań. Ta grupa liczy sobie ponad 450 mln osób.

Xbox przedstawia Proteus Controller

450 mln - na całym świecie jest właśnie tylu graczy z niepełnosprawnościami. Microsoft przygotował coś specjalnie dla tej grupy fanów wirtualnej rozrywki - oto Proteus Controller.

Powstał, by służyć graczom z ograniczoną sprawnością ruchową, stąd jego główną cechą jest modułowość. Proteus coś w rodzaju platformy, z której gracz stworzy własny kontroler odpowiadający jego potrzebom. Personalizacja jest tu podwójnie ważna - chodzi nie tylko o zapewnienie komfortu, ale również o to (a może przede wszystkim?) by z kontrolera użytek zrobił jak największy odsetek graczy.

W opisie produktu użyto sformułowania "snap and play", w czym zawarto prostotę działania oraz pokaźne możliwości personalizacji. Ruszyła przedsprzedaż kontrolera Proteus. Sprzęt wyceniono na 299 USD (aktualnie na stronie ByoWave jest zniżka 15 proc.)

A dlaczego "nie tego się spodziewałem"? Od dłuższego czasu branża mówi o tajemniczym kontrolerze Xbox Sebile, który podobno ma ujrzeć światło dzienne tego miesiąca.

Sony też ma coś do powiedzenia

Pod koniec 2023 r. na rynek trafił zadziwiający kontroler autorstwa Sony. Nasza redakcja miała okazję sprawdzić, jak PlayStation Access działa w praktyce i pomijając niuanse techniczne - bardzo miło jest patrzeć na graczy, którzy wreszcie czerpią przyjemność z obcowania z wirtualną rozrywką.

