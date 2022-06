Meta chce stworzyć sprzęt VR, który będzie nie tylko wygodny i kompaktowy, ale także zapewniający wrażenia prawie że nie do odróżnienia od rzeczywistości. Mark Zuckerberg ujawnił najnowsze prototypy gogli VR, które są kolejnym krokiem do osiągnięcia tego celu.

Wizualny test Turinga

Meta poinformowała wczoraj w mediach społecznościowych o technologiach, nad którymi aktualnie pracuje. Jak się okazuje, jest to nie tylko Project Cambria, czyli zestaw do rzeczywistości mieszanej, ale także kilka innych urządzeń.

rozwiń

Firma opracowuje system wyświetlania rzeczywistości wirtualnej, w którym wszystko to, co zobaczymy, będzie tak żywe i szczegółowe, jak świat fizyczny. Do tego jednak konieczne jest spełnienie kilku warunków. Meta używa tutaj terminu „wizualny test Turinga". Aby go przejść, gogle VR muszą spełnić kilka warunków:

Śledzenie ruchu gałek ocznych – symulowanie efektu skupienia wzroku.

symulowanie efektu skupienia wzroku. Eliminacja zniekształceń generowanych przez soczewki.

generowanych przez soczewki. Wysoka rozdzielczość – na tyle, by nie dało się rozróżnić pojedyncznych pikseli.

na tyle, by nie dało się rozróżnić pojedyncznych pikseli. Symulacja efektu HDR – in. szeroki zakres dynamiki, opisujący zakres ciemności i jasności, których doświadczamy w prawdziwym świecie.

Tego typu sprzęt oczywiście jeszcze nie istnieje, jednak Mark Zuckerberg i jego firma Meta usilnie pracują nad tym, aby w przyszłości stał się standardem.

Mnóstwo prototypów

Zuckerberg pochwalił się kilkoma prototypami, które obecnie są rozwijane przez Metę.

Wśród zestawów znajdują się między innymi Holocake 2, minimalistyczne gogle, przypominające klasyczne okulary. Wyglądają niepozornie, jednak mają wystarczyć do tego, by uruchomić gry w wirtualnej rzeczywistości, po podłączeniu ich do peceta.

Innym zaprezentowanym prototypem były gogle Starbust, które skupiają się na najwyższej możliwej jasności, a także efekcie HDR. Są jednak dość duże i ciężkie i raczej nie da się ich założyć na głowę.

Na poniższym zdjęciu natomiast można zobaczyć gogle Butterscotch, które cechują się bardzo wysoką rozdzielczością. Można w nich zdać wirtualny test wzroku (odczytywanie liter z tablicy, jak u okulisty). Problemem tutaj jest zawężone pole widzenia.

Meta ma świadomość, że większość zaprezentowanej przez firmę technologii jest daleka od pełnej funkcjonalności.

Raczej minie jeszcze trochę czasu, zanim zobaczymy gogle VR, które zdadzą wizualny test Turinga.

Źródło: roadtovr, youtube, twitter