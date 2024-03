Nowy obowiązek gigantów. Minister wyraził się jasno

W Polsce trzeba walczyć z dezinformacją – mówił w programie “Salon Polityczy Trójki” Polskiego Radia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Podkreślił, że resort cyfryzacji będzie pracować nad tym, aby “wielkie platformy sprawdzały, jakie treści dostarczają”.

Fake newsy to zmora XXI wieku. Wraz z rozwojem nowoczesnej technologii, fałszywych wiadomości przybywa jak grzybów po deszczu. Jednym z narzędzi, które przyczyniło się do popularyzacji tego typu materiałów, jest sztuczna inteligencja. W ostatnim czasie coraz częściej do sieci trafiają obrazy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, ale “krzyczą”, aby w nie kliknąć.

Swego rodzaju fałszywymi wiadomościami są też fałszywe reklamy, przed którymi w lutym 2024 r. ostrzegał Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego (CSIRT KNF). W tego typu wiadomościach zwykle wykorzystywane są wizerunki znanych postaci lub instytucji, a kampanie nierzadko są stworzone po to, aby zapędzić użytkownika na niebezpieczną stronę, na której ten ma podać swoje wrażliwe dane.

Resort cyfryzacji chce walczyć z fake newsami

Ministerstwo cyfryzacji zamierza walczyć z dezinformacją w Polsce, co podkreślił podczas piątkowej rozmowy na kanale Polskiego Radia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

– Jestem przekonany, że trzeba w Polsce walczyć z dezinformacją i będzie to robić resort cyfryzacji. Fake newsy muszą być wyświetlane, wdrażamy nowe akty, które mają obligować wielkie platformy, żeby sprawdzały, jakie treści dostarczają, ale nie może się to odbywać poza prawem – zapowiedział Gawkowski.

Minister podkreśla, że ministerstwo cyfryzacji zamierza walczyć z dezinformacją w internecie i rozpowszechnianiem fałszywych wiadomości. Nie zdradził w rozmowie z Polskim Radiem, jakie konkretnie akty są opracowywane i jaki będą mieć wpływ na rzetelność informacji publikowanych w sieci.

Wyraził się jasno, że wielkie platformy będą zobowiązane do sprawdzenia publikowanych na ich łamach treści, w związku z czym giganci internetowi mogą w nadchodzącym czasie spodziewać się zmian, których zadaniem będzie ograniczenie publikowanych treści, które nie zgodne z rzeczywistością.

Źródło grafik: Adobe Stock, YouTube @PolskieRadio24_pl