Może nie zabrzmi to najlepiej, ale dalibyście się pokroić za nowy sezon Dextera? Spokojnie, nie trzeba tracić głowy. Wkrótce można będzie go obejrzeć.

9. sezon serialu Dexter z przybliżoną datą premiery

O tym, iż jeden z najlepszych seriali kryminalnych powróci po paru latach nieobecności dowiedzieliśmy się kilka miesięcy temu. Mimo wszystko była to dość zaskakująca informacja, która spotkała się z mieszanym przyjęciem. Wątpliwości jest sporo, ale koniec końców wydaje się, że przeważają ci, którzy będą chcieli rzucić okiem na kolejne odcinki.

Nie mówiło się o nich za wiele, prace przebiegają raczej we względnej ciszy. Co ważne, chyba w dobrym tempie, ponieważ dziś, dosłownie przez momentem Showtime pokazało pierwszą zajawkę nowego sezonu. Nie zdradza ona wiele, a główny bohater mógł być tu tylko jeden. Poza pojawieniem się uśmiechniętego Dextera otrzymaliśmy też adnotację, iż premiery można spodziewać się już jesienią. To dobra informacja, bo początkowo mówiono, że odbędzie się ona w końcówce tego lub na początku przyszłego roku. A w dobie pandemii można było obstawiać tę drugą opcję.

O czym będzie nowy Dexter?

Ogólna ocena serialu jest bardzo wysoka, wiele osób uważa, iż Dexter to jedna z najlepszych produkcji w swojej kategorii. Jednocześnie każdy z jego sympatyków wie, iż w przypadku rozbicia całości na sezony i oceniania każdego z osobna najgorzej wypada ostatni. Zakończenie rozczarowało wielu i wedle oficjalnych komunikatów płynących z produkcji to właśnie jeden z głównych powodów powrotu tytułowego bohatera.

W jego roli ponownie pojawi się oczywiście Michael C. Hall, jakiekolwiek inne rozwiązanie byłoby nie do przyjęcia. Ważny będzie główny oponent i tu zapowiedzi brzmią obiecująco, bo wcieli się w niego Clancy Brown znany chociażby z takich filmów jak (genialny) Skazani na Shawshank, Huragan czy Nieśmiertelny, miał też swój udział w Warcraft: Początek.

Akcja nowego sezonu nie będzie rozgrywała się w Miami, ale w stanie Nowy Jork. Zapewne także przez to stosunkowo niewiele mówiło się do tej pory o powrocie znanych już bohaterów. Zdecydowanej większości raczej nie zobaczymy. W ostatnich dniach nasilają się jednak spekulacje, że na małym ekranie znów pojawi się Debra Morgan grana przez Jennifer Carpenter. Nawet znając jej losy z finału 8. sezonu nie byłoby to wielkim zaskoczeniem, bo akurat w przypadku tego serialu ponowne pojawienie się zmarłej postaci (jeśli ktoś nie wiedział i dziwnym trafem dopiero chciał oglądać, to sorry) będzie bardzo łatwe do zrealizowania.

Źródło: SHOWTIME

