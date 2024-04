Virale w social mediach mają to do siebie, że prędzej czy później docierają do każdego z nas. Tak samo może stać się z viralem "look between". Tłumaczymy o co chodzi.

Media społecznościowe cieszą się ogromną popularnością, stając się kluczowym narzędziem komunikacji i źródłem informacji dla miliardów ludzi. Serwowane nowości docierają do użytkowników na całym świecie. Tak jest też z viralami.

Część z Was ostatnio mogła się spotkać z viralem "look between", który zatacza coraz większe kręgi w social mediach.

Przykłady możecie zobaczyć poniżej.

O co chodzi z viralem "look between"?

Najprościej mówiąc jest to sposób na sprytne przekazanie komunikatu, który przeczytamy dopiero po spojrzeniu na klawiaturę między konkretnymi literami (stąd nazwa look between – spójrz pomiędzy).

Można tutaj zareklamować siebie (jak zrobił to Valtteri Bottas), ale można też wykazać się kreatywnością i przekazać miły komunikat bliskiej osobie np. pisząc w prywatnej wiadomości:

Najlepsza dziewczyna na świecie? Spójrz pomiędzy R i U na klawiaturze

PS. Oczywiście zakładamy, że dziewczyna nie jest Niemką i nie korzysta z klawiatury z układem QWERTZ :-)

PPS. Jeśli jest, to możecie jej zaproponować dobrą klawiaturę :)