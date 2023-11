Chcesz zrobić symbol paragrafu i umieścić go w tekście? Nic trudnego! Zobacz, jak dodać znak paragrafu na klawiaturze komputera i w telefonie. Korzystając z PC lub laptopa możesz użyć skrótu, choć jest też inne rozwiązanie.

Wyobrażasz sobie, aby zamiast używania komputera wciąż pisać ręcznie? Dziś teksty w wersji cyfrowej (lub wydrukowane) zdecydowanie najczęściej pojawiają się w naszym otoczeniu. Tworzenie i edycja tekstu na komputerze to nic trudnego, wystarczy zwykła klawiatura. Problemy mogą się jednak pojawić, gdy chcemy wprowadzić niestandardowy symbol. Z pewnością za taki uznamy pisanie na klawiaturze paragrafu. Znak paragrafu przydaje się głównie w tekstach prawnych, czy przepisach. Jak wprowadzić go na różnych urządzeniach? Jak zrobić paragraf na laptopie lub PC, a jak zrobić paragraf w telefonie?

Jak wprowadzać znaki specjalne na klawiaturze?

Większość symboli - liter i cyfr - wymaga po prostu naciśnięcia odpowiedniego klawisza na komputerz komputera lub laptopa. Znaki specjalne wymagają natomiast dodatkowego wciśnięcia klawisza ALT lub klawisza SHIFT. Gdy je wciśniemy, naciskamy też inny klawisz - tak powstaje niestandardowy symbol. Niektóre z nich są podpisane na klawiaturze - na przykład pod cyframi (poziomy rząd ponad klawiszami z literami).

Wprowadzenie znaków specjalnych na wirtualnej klawiaturze smartfona jest równie proste. Gdy widzimy na ekranie klawiaturę, w lewym dolnym rogu (czasem w innym miejscu) znajduje się przycisk do przełączania klawiatury - ze “zwykłych” liter i cyfr na znaki specjalne. Dodatkowe znaki otrzymujemy też m.in. po dłuższym przyciśnięciu jednego z wirtualnych klawiszy, czy przechodząc do różnych miejsc w menu. Wszystko zależy od posiadanego modelu smartfona, rodzaju systemu operacyjnego (np. Android, iOS), czy nawet wgranej klawiatury.

Co to jest znak paragrafu §?

Symbol paragrafu jest dość nietypowy. Spotykamy go właściwie jedynie w tekstach prawnych. Jak wygląda znak paragrafu? Symbol paragrafu wygląda następująco: §. Nie wszystkie teksty prawne mają jednak paragrafy - jedynie teksty wykonawcze. W ustawach stosuje się natomiast artykuły. Widząc symbol paragrafu możemy więc stwierdzić, z jakim tekstem prawnym mamy do czynienia.

Wywołanie symbolu paragrafu na komputerze PC, laptopie, czy też na smartfonie nie jest trudne. Nie znając odpowiedniej kombinacji klawiszy, jego samodzielne odnalezienie może być jednak dość trudne.

Jak wprowadzić znak paragrafu na klawiaturze?

Zacznijmy od tego, jak zrobić paragraf na laptopie lub PC. Najpopularniejsze komputery mają zainstalowany system operacyjny Windows. Dużą popularnością cieszą się jednak także urządzenia z MacOS, a także z zainstalowanym systemem Linux. Dla każdego z systemów musimy osobno sprawdzić, jak zrobić paragraf (znak §).

Instrukcja krok po kroku - jak zrobić paragraf na laptopie lub PC z Windows?

System Windows jest zdecydowanie najczęściej spotykany na komputerach, nie tylko w Polsce. Aby wstawić symbol paragrafu na klawiaturze komputera z Windowsem, możemy użyć skrótu. Wystarczy nacisnąć lewy klawisz ALT i na klawiaturze numerycznej wybrać 21 lub 0167.

Jak zrobić paragraf na laptopie lub PC z MacOS?

Edytując tekst możemy zrobić symbol paragrafu na komputerze z macOS. Najlepiej jest skorzystać z funkcji “Wstaw”. Symbol znajdziemy w zakładce “Symbol i więcej symboli”, następnie wybierając “Znaki specjalne”. W tym miejscu znajdziemy również sporo innych znaków specjalnych.

Symbol paragrafu na klawiaturze komputera z Linuxem

Wprowadzenie symbolu paragrafu na komputerze z Linuxem także jest proste. Jak to zrobić? Wciskamy jednocześnie kombinację klawiszy CTRL i SHIFT i wpisujemy kod OOA7 (kod znaku paragrafu).

Jak zrobić paragraf w telefonie? (symbol "§")

Choć tworzenie i redakcja tekstów prawnych najczęściej odbywa się na komputerze, możemy robić to też przez smartfona. Tu odnalezienie symbolu paragrafu też zależy od posiadanej wersji systemu operacyjnego. Często znajdziemy go pod literą “s” - wystarczy ją przytrzymać nieco dłużej i wybrać interesujący nas znak.

Przejdźmy zatem do praktycznej porady - jak zrobić paragraf w telefonie z Androidem? Po wyświetleniu klawiatury ekranowej przechodzimy do tablicy symboli. Tam długo naciskamy na symbolu przecinka (“,”), co otwiera widok dodatkowych symboli. Tam powinniśmy znaleźć paragraf.

A jak zrobić paragraf w telefonie z iOS? Znak paragrafu w iPhone zrobisz go wybierając dodatkowy znak znajdujący się pod symbolem “et”. Należy go więc wcisnąć nieco dłużej.

§: paragraf na klawiaturze - co to za symbol?

Symbol paragrafu oznacza oznaczenie aktu prawnego, lecz tylko w przypadku prawa wykonawczego. Zwykle stosują go więc prawnicy, doradcy prawni, czy osoby na co dzień mające styczność z przepisami. Nie jest to tak popularny znak, jak wykrzyknik, małpa, czy symbol dolara. Z tego względu został ukryty nieco “głębiej” w opcjach klawiatury. Niezależnie, czy używamy smartfona, czy komputera PC lub laptopa - na każdym urządzeniu w końcu uda nam się odnaleźć znak paragrafu i użyć go.

Chcąc wprowadzić symbol paragrafu na klawiaturze komputera lub smartfona, zrobisz to w zależności od posiadanego urządzenia. Na komputerach znak ten pojawi się po prostu po wciśnięciu odpowiedniego skrótu klawiszowego.

Szybkie rozwiązanie - po prostu skopiuj symbol paragrafu z innego miejsca

Jeśli potrzebujesz sporadycznie użyć znaku specjalnego, nietypowej litery, czy symbolu mniej znanej waluty, zapewne jest jakiś skrót do wywołania takiego znaku. Można go znaleźć w jednym z internetowych poradników. Innym, często znacznie prostszym i szybszym rozwiązaniem, jest natomiast po prostu skopiowanie potrzebnego symbolu. Możemy znaleźć go we właśnie edytowanym tekście lub wpisać w wyszukiwarce “symbol paragrafu” (chyba, że akurat potrzebujesz innego).

Widząc “nasz” potrzebny symbol lub znak na ekranie, po prostu zaznaczamy go myszką. Kopiujemy do schowka, a następnie wklejamy w dowolnym miejscu. Do szybkiego skopiowania tekstu lub nawet jednego znaku używamy skrótu CTRL+C, a do wklejenia - CTRL+V. Te skróty klawiszowe działają w systemie Windows i zdecydowanie często się przydają.