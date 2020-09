Xbox Series X i Xbox Series S są tuż za rogiem. Już we wtorek o godzinie 9.00 startuje przedsprzedaż konsol nowej generacji i jeśli myślisz o tym, by kupić ten sprzęt przed premierą, to lepiej się pospiesz.

Przedsprzedaż Xbox Series X i Xbox Series S wystartowała

Wraz z premierą nowych Xboksów – która odbędzie się 10 listopada 2020 roku – zadebiutuje dziewiąta generacja konsol, na dobre przynosząca rozdzielczość 4K, superpłynną rozgrywkę, dźwięk przestrzenny i ultraszybkie ładowanie. Jeśli chcesz tego samego jesiennego dnia w swoim domu otworzyć nowy rozdział elektronicznej rozrywki, to czym prędzej się zabezpiecz, przedpremierowo zamawiając swój egzemplarz konsoli Xbox Series X lub Xbox Series S. Najważniejsza informacja: przedsprzedaż ruszyła 22 września o godzinie 9.00.

Kup Xbox Series X za 2249 złotych w RTV Euro AGD

Xbox Series X to najpotężniejsza konsola do gier w historii. Jej sercem jest 8-rdzeniowy procesor AMD Zen 2, a układ graficzny tego samego producenta jest w stanie osiągnąć ponad 12 TFLOPS. Do tego ma 16 GB pamięci RAM i 1-terabajtowe SSD, zapewniając szybkie ładowanie gier, a później ich działanie w 4K nawet przy 60 klatkach na sekundę.

Wraz z nową generacją konsol nadejdą najlepiej wyglądające i najpłynniej działające gry. To coś, czego możemy być pewni. Na wyższy poziom wejdzie również sam komfort korzystania z takiego urządzenia, choćby poprzez szybsze ładowanie treści i płynniejsze przełączanie się pomiędzy nimi. To naprawdę duża i naprawdę dobra zmiana.

Kup Xbox Series S za 1349 złotych w RTV Euro AGD

Nawet tańszy o 900 złotych Xbox Series S pozwoli zasmakować wyższej jakości cyfrowej rozrywki. Ma wprawdzie nieco niżej taktowany procesor, gorszą kartę graficzną, mniej pamięci RAM i mniej miejsca na dysku. Do tego nie obsługuje rozdzielczości 4K i nie ma napędu na płyty. Mimo to wszystko wskazuje na to, że zaoferuje większą wydajność, a gry będą wyglądać lepiej niż na Xbox One X, więc nawet w tym przypadku można mówić o kroku naprzód.

Wybierając ten wariant musisz liczyć się z tym, że gry nie będą prezentować się tak dobrze jak na Xbox Series X, ale możesz liczyć na dostęp do wszystkich gier powstających z myślą o tej nowej generacji. I każda z nich będzie działać bez zarzutu.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat różnic pomiędzy obiema konsolami, sprawdź nasze porównanie Xbox Series X vs Xbox Series S.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.