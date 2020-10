Wciąż trwa odliczanie do premiery Xbox Series X i Xbox Series S. Aby je uprzyjemnić, producent zaserwował graczom reklamę swoich nowych konsol. Niespodzianką okazują się przy tym ostateczne ceny Xbox All Access, na szczęście przyjemną.

Zwiastun premierowy Xbox Series X i Xbox Series S

Reklama, zwiastun premierowy, niezależnie od określeń mowa o materiale promującym nową generację konsol przygotowanych przez Microsoft. Machina powinna teraz ruszyć pełną parą, Xbox Series X i Xbox Series S zadebiutują 10 listopada, a więc równo za miesiąc. Power Your Dreams to tutaj hasło przewodnie, bo gracze mają otrzymać możliwość spełnienia marzeń i snów o bardziej żywych światach gier, o niesamowitych prędkościach, niespotykanej jakości wizualnej i jeszcze większej liczbie klatek na sekundę. Podniośle, ale bez zaskoczenia.

Nie jest nim też to, iż zamiast materiałów z gier otrzymujemy porcję animacji, niektórzy zapewne rozpoznają również głównego bohatera. To Daniel Kaluuya, aktor znany przede wszystkim z filmów „Uciekaj!” i „Czarna Pantera” oraz serialu „Czarne lustro”. Pojawiają się komentarze, że mało trafnym wyborem było postawienie na akcenty z Halo Infinite. Wprawdzie to jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii na konsole Xbox, ale jak już wiemy po fali krytyki premiera tego tytułu została opóźniona na przyszły rok.

Ile kosztuje Xbox All Access?

Zainteresowani nowymi konsolami przygotowanymi przez Microsoft mogą chcieć skorzystać z usługi Xbox All Access. Tym bardziej, że ostatecznie okazuje się ona jeszcze korzystniejsza niż wynikało to z pierwszych zapowiedzi. Bez większego rozgłosu w Media Expert (sklep ma wyłączność na tę usługę) pojawiły się zaktualizowane ceny, niższe od zapowiadanych.

zestaw z konsolą Xbox One S - 99 zł miesięcznie przez 24 miesiące

zestaw z konsolą Xbox Series S - 109 zł miesięcznie przez 24 miesiące

zestaw z konsolą Xbox Series X - 145 zł miesięcznie przez 24 miesiące

Staraliśmy się razem z @MediaExpert_PL, by przejście na nową generację był jeszcze trochę łatwiejszy — Xbox Polska (@XboxPL) October 9, 2020

W przypadku Xbox Series S cenę obniżono o 2 zł, przy Xbox Series X o 3 złote. Nie są to wielkie stawki, ale w przypadku umowy na 24 miesiące zawsze lepiej płacić mniej, a więc bez wątpienia to zmiana na plus dla przyszłych abonentów. Bez korekty pozostała cena przy konsoli Xbox One S.

Źródło: Xbox Polska, własne

