Xbox Series X to najwydajniejsza konsola w historii i gracze mają odczuć to nie tylko w trakcie rozgrywki, ale jeszcze przed jej startem. Przedstawiane liczby są wymowne.

Xbox Series X znacznie skraca czasy ładowania gier

Pierwsze egzemplarze Xbox Series X zaczynają trafiając do niektórych redakcji i zgodnie z przypuszczeniami przekłada się to na szybko lądujące w sieci informacje na temat konsoli. Zweryfikowano już zapowiedzi mówiące o tym, iż nowa generacja przyniesie zdecydowanie krótsze czasy ładowania gier. Tu producent bez wątpienia nie minął się z prawdą.

Zestawienie uwzględniające Xbox Series X i Xbox One X obejmuje już kilkanaście gier. Różnice nie są identycznie, w każdym przypadku okazują się inne. Najważniejsze jednak, że są naprawdę istotne, sięgają nawet 70-80%. Przykładowo Red Dead Redemption 2 na nowej konsoli uruchamia się w 52 sekundy zamiast 1 minuty i 35 sekund, a Sea of Thieves w 20 sekund zamiast 1 minuty i 21 sekund.

The Verge has a longer list of loading times of games on Xbox Series X pic.twitter.com/6yy9tjSQCl — Nibel (@Nibellion) September 28, 2020

Wydajność Xbox Series X pozwoli na jeszcze więcej

O specyfikacji Xbox Series X pisaliśmy szczegółowo już wcześniej, w tym kontekście podobnie wypadać będzie również Xbox Series S. Bo chociaż tańsza konsola nowej generacji jest ogólnie sporo słabsza, ale ma równie szybki dysk SSD. To właśnie ten element ma tu swoje zasługi.

Powyższe liczby prawdopodobnie nie pokazują wszystkiego na co nadchodzące konsole Microsoftu. Nie sprawdzano tu bowiem gier im dedykowanych czy nawet tych wchodzących w skład programu Smart Delivery. Póki co przekonaliśmy się zatem, jakiego kopa dostają gry we wstecznej kompatybilności.

Źródło: @Nibellion

Warto zobaczyć również: