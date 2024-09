ZTE Nubia Red Magic Gaming Pad - oto pełna nazwa wyjątkowo mocnego tabletu dla graczy. Ma nie tylko świetną wydajność, ale także nietuzinkowy design.

Red Magic Gaming Pad to tablet skierowany do graczy. Ma wszystko, co najlepsze, aby cechować się wyśmienitą wydajnością. Cechą charakterystyczna jest też design - przezroczysta obudowa to zupełna nowość w tego typu urządzeniach.

Premiera Red Magic Gaming Pad

Najnowszy tablet firmy należącej do chińskiego koncernu ZTE z pewnością trafia w gusta graczy. Red Magic Gaming Pad ma rzucającą się w oczy obudowę, której fragmenty są transparentne. Nie brakuje też efektownego podświetlenia. Wszystko, co najlepsze, kryje się jednak we wnętrzu tabletu.

Sercem Red Magic Gaming Pad jest potężny procesor - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version (w modelu z ekranem 10,9”, który ma odświeżanie 144 Hz i rozdzielczość 2,8K). Jest też nieco większy tablet z wyświetlaczem 12,4” i procesorem Snapdragon 8 Gen 2. Nawet słabsza odmiana pozwoli na komfortową rozgrywkę we wszystkich mobilnych tytułach. Obie wersje mają najszybsze pamięci na rynku - RAM LPDDR5x i pamięć na dane UFS 4.0.

Obudowa Red Magic Gaming Pad jest metalowa, skrywa wentylator i dodatkowe chłodzenie (3D Heat Pipe i 3D Internal Air Duct). Lepszy przepływ powietrza pozwoli dłużej cieszyć się topową wydajnością. W zabawie nie przeszkadza też bateria. Nie tylko jest spora (10100 mAh), ma też wyjątkowo szybkie ładowanie z mocą 120 W.

Red Magic Gaming Pad ma wyposażenie dedykowane mobilnej rozgrywce

Do tabletu Red Magic Gaming Pad możemy podłączyć zewnętrzną klawiaturę. Zrobimy to nie tylko przez Bluetooth, ale także dzięki dodatkowemu portowi USB. Mamy też dobre głośniki, mikrofony i port USB-C.

Red Magic Gaming Pad ma też dobry zestaw aparatów. Przednia kamera ma 20 MP, tylna - 50 MP.

