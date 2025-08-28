NVIDIA szykuje przełomowe chipy do AI. Sprzęt jest gotowy do produkcji

NVIDIA potwierdziła, że jej nowa generacja układów – Rubin – jest już gotowa i czeka na rozpoczęcie masowej produkcji. Mają one zapewnić znaczący wzrost wydajności w zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją.

Podczas marcowej konferencji GTC 2025 NVIDIA zapowiedziała kolejną generację układów graficznych opartych na architekturze Rubin. Nowe chipy mają zapewnić przełomowe możliwości w obszarze sztucznej inteligencji, centrów danych oraz wysokowydajnych obliczeń (HPC).

Platforma Rubin ma osiągać wydajność na poziomie 100 PFLOPS w precyzji FP4 - 3,3-krotnie wyższą niż w przypadku obecnych układów z generacji Blackwell. Ponadto otrzyma ona 288 GB nowej pamięci HBM4 o przepustowości 13 TB/s. W połączeniu z nową serią procesorów Vera, rozwiązania te ma znacząco zwiększyć wydajność systemów AI oraz superkomputerów.



Prezentacja systemu NVIDIA Rubin NVL144 podczas konferencji GTC25

Układy gotowe do produkcji

Podczas sprawozdania finansowego za ostatni kwartał, NVIDIA potwierdziła, że nowe układy już są w fazie produkcji – dostępność układów została zaplanowana na drugą połowę 2026 r.

“[...] Rubin pozostaje zgodny z harmonogramem i trafi do masowej produkcji w przyszłym roku. Będzie to nasz trzecią generacja superkomputera AI NVLink w architekturze rack-scale, wspierana przez dojrzały i w pełni rozwinięty łańcuch dostaw. Dzięki temu utrzymujemy tempo corocznego cyklu produktowego oraz ciągłych innowacji w obszarze obliczeń, sieci, systemów i oprogramowania.

Nadchodząca platforma Rubin jest już w fazie produkcji w TSMC. Składa się z sześciu nowych układów tworzących jej fundament. Rubin stanie się trzecią generacją superkomputera AI NVLink rack-scale, a jego ekosystem będzie oparty na bardziej dojrzałym i skalowalnym łańcuchu dostaw.”



Generacja Rubin ma przynieść ogromny wzrost wydajności, a przy okazji obniżyć koszta centrów danych

W planach jeszcze lepsze układy

Wiemy, że NVIDIA nie zamierza na tym poprzestawać i pracuje też nad układami Rubin Ultra.



Prezentacja systemu NVIDIA Rubin Ultra NVL576 podczas konferencji GTC25

Nowe układy zapewnią moc obliczeniową na poziomie 15 ExaFLOPS w inferencji FP4 oraz 5 ExaFLOPS w treningu FP8. Rubin Ultra będzie korzystać z najnowszej pamięci HBM4e – w systemach rack (CPU i GPU) przewidziano 365 TB pamięci, a jej przepustowość osiągnie 4,6 PB/s.

Według zapowiedzi NVIDII, dostępność systemów Rubin Ultra planowana jest dopiero na drugą połowę 2027 r.

Ogromne zainteresowanie układami Blackwell

NVIDIA potwierdziła też, że produkcja obecnych układów Blackwell idzie zgodnie z planem, a zainteresowanie systemami jest ogromne. W planach jest zwiększenie mocy produkcyjnych.

"Przejście na nową architekturę rackową GB300 przebiegło bezproblemowo. Produkcja w fabrykach pod koniec lipca i na początku sierpnia została pomyślnie przestawiona na obsługę GB300, a dziś pełna produkcja jest już w toku. Obecnie tempo produkcji osiąga pełną wydajność, wynosząc około 1 000 racków tygodniowo. Wraz z uruchomieniem dodatkowej mocy przerobowej w trzecim kwartale, spodziewany jest dalszy wzrost produkcji."

foto na wejście: NVIDIA