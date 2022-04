Sytuacja na rynku kart graficznych powoli wraca do normy. Komunikuje to też firma Nvidia, która przygotowała… nietypową akcję marketingową.

W ostatnich miesiącach rynek kart graficznych przechodził poważny kryzys, ale ostatnio sytuacja zaczęła wracać do normy i od pewnego czasu obserwujemy spore obniżki cen. To dobry moment jeśli planujecie zakup karty graficznej do gier.

Poprawę sytuacji na rynku kart graficznych wykorzystuje też Nvidia.

Nvidia chwali się dostępnością kart graficznych GeForce RTX 3000

Producent układów graficznych ruszył z nową kampanią „Ekwipunek Uzupełniony, Przeładuj” (“Restocked & Reloaded"), w której komunikuje o dostępności kart graficznych GeForce RTX 3000. Tyle, że w dosyć nietypowy sposób.

Karty graficzne GeForce RTX z serii 30 są już dostępne! Zyskaj absolutnie doskonałą rozgrywkę dzięki wciągającemu ray tracingowi, ogromnemu wzrostowi wydajności dzięki opartej na SI technice NVIDIA DLSS, najlepszej responsywności dzięki technice NVIDIA Reflex oraz opartemu na SI dźwiękowi i obrazowi dzięki aplikacji NVIDIA Broadcast. Sprawdzaj regularnie tę stronę, aby uzyskać nowe, świetne opcje zakupu.

Jak można zrozumieć opis? Nvidia chwali się, że karty GeForce RTX 3000 są już dostępne… 1,5 roku po premierze pierwszych modeli (!). Cóż, nie jest to zbyt trafne posunięcie ze strony producenta (można było tutaj odnieść się do poprawy dostępności).

Jakby nie było, sytuacja na rynku rzeczywiście się poprawia i w sklepach obserwujemy lepszą dostępność kart graficznych na czym zyskują gracze. Partnerami akcji Nvidii w naszym kraju jest są m.in. sklepy Komputronik i Media Expert, gdzie można znaleźć sporo ciekawych ofert na modele GeForce RTX 3000.

Źródło: Nvidia