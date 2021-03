Karty graficzne do koparek kryptowalut to szansa na pogodzenie interesów graczy i górników. W planach Nvidii podobno jest kolejny model, który ma okazać się prawdziwym „koparkowym potworem”.

Sytuacja na rynku kart graficznych od pewnego czasu jest dramatyczna, a braki w dostawach powodują konflikty na linii gracze – górnicy kryptowalut. Jednym z rozwiązań na pogodzenie interesów ma być specjalna linia kart Nvidia CMP (Cryptocurrency Mining Processor) do koparek kryptowalut. Oprócz zapowiedzianych modeli: 30HX, 40HX, 50HX i 90HX, w planach producenta podobno jest jeszcze jeden model.

W sieci pojawiły się przecieki na temat nowej karty – CMP 220HX, która jeszcze przed prezentacją została okrzyknięta „koparkowym potworem”.



Akcelerator obliczeniowy Nvidia A100 PCIe

Nowa konstrukcja miałaby bazować na topowym układzie graficznym – Nvidia Ampere A100, który do tej pory był stosowany w profesjonalnych akceleratorach obliczeniowych A100 (takie układy zostały zaprojektowane z myślą o centrach danych, wysokowydajnych systemach obliczeniowych i superkomputerach).

Według przecieków, model CMP 220HX ma osiągać wydajność około 210 MH/s przy kopaniu Ehtereum (czyli prawie 2-krotnie więcej niż GeForce RTX 3090 – topowa karta z segmentu konsumenckiego). Jego cena ma wynosić bagatela 3000 dolarów.

I mean we will meet a new CMP HX card based on A100.