Nvidia prezentuje kolejną kartę graficzną z generacji Ampere. Nvidia A100 PCIe to akcelerator do profesjonalnych zastosowań, który będzie można zamontować w normalnym komputerze lub stacji roboczej.

Czekacie na karty graficzne Nvidia Ampere? Zainteresowani modelami do grania muszą uzbroić się w cierpliwość, ale producent zaprezentował kolejny akcelerator do profesjonalnych zastosowań – to Nvidia A100, ale w wersji PCI-Express.

Karta Nvidia Ampere dla stacji roboczych

Model Nvidia A100 PCIe oferuje bardzo podobną specyfikację do zwykłego modelu Nvidia A100 (SXM4). Karta wykorzystuje układ graficzny Nvidia Ampere A100 ze 108 blokami obliczeniowymi (SM) - łącznie dają one 6912 rdzeni CUDA i 432 rdzenie Tensor. Oprócz tego przewidziano 40 GB pamięci HBM2e o przepustowości 1,6 TB/s.



Nvidia A100 PCIe to akcelerator obliczeniowy, więc producent nie zastosował tutaj wyjść wideo (znanych z kart graficznych)

Nvidia A100 w wersji ze złączem PCI-Express 4.0 cechuje się niższym współczynnikiem TDP (250 vs 400 W) – teoretyczna (szczytowa) wydajność akceleratora pozostaje taka sama, ale różnica może być odczuwalna przy długotrwałym obciążeniu karty (według producenta ma ona osiągać około 90% wydajności wersji SXM4).

Mimo słabszych parametrów, producent chwali się, że karta Nvidia A100 PCIe i tak jest kilkukrotnie wydajniejsza od modelu Nvidia Tesla V100 (z generacji Volta). Moc obliczeniowa FP64 wzrosła 2,5-krotnie, a FP32 i INT8 aż 20-krotnie (!).

Nvidia A100 PCIe pozwoli tworzyć bardziej elastyczne konfiguracje serwerów

Karta Nvidia A100 została zaprojektowana z myślą o systemach obliczeniowych służących do analizy obrazu i danych, a także wspomagających wnioskowanie i sztuczną inteligencję. Wersja PCIe jest o tyle ciekawa, że pozwoli tworzyć bardziej elastyczne konfiguracje serwerów (np. z i bez karty Mellanox).

Producent nie ujawnił ceny samej karty Nvidia A100 PCIe. Wiemy jednak, że systemy z takim akceleratorem niebawem pojawią się u wiodących producentów m.in. ASUS, Gigabyte, HPE, Inspur, Lenovo, Quanta i Supermicro.

Źródło: ComputerBase

