W końcu są! Nvidia oficjalnie zapowiedziała karty graficzne GeForce RTX 4060 i GeForce 4060 Ti, które mają rywalizować w średnim segmencie wydajnościowym - to modele z segmentu 1500 - 2000 zł.

Sezon na premiery kart graficznych nabiera rozpędu, co na pewno zachęca do budowy nowego komputera do grania. Tym razem mamy dla was informacje o modelach Nvidia GeForce RTX 4060 i GeForce 4060 Ti - zapowiedzi konstrukcji ze średniego segmentu pojawiały się od dłuższego czasu, ale w końcu poznaliśmy konkrety prosto od producenta. Czego możemy się spodziewać?

GeForce RTX 4060 Ti w dwóch wersjach

Jako pierwszy na rynku pojawi się GeForce RTX 4060 Ti, czyli następca modelu GeForce RTX 3060 Ti. Mówimy o modelu ze średniej półki, która powinna zainteresować większe grono odbiorców.

Model GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 4060 Ti 8GB GeForce RTX 4060 Ti 16GB GeForce RTX 4070 Generacja Ampere

(Samsung 8 nm) Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Układ graficzny GA104 AD106 AD106 AD104 Jednostki cieniujące 4864 4352 4352 5888 Jednostki teksturujące 152 136 136 184 Jednostki rasteryzujące 80 32 32 64 Rdzenie Tensor 152 (3. gen) 136 (4. gen) 136 (4. gen) 184 (4. gen) Jednostki RT 38 (2. gen) 34 (3. gen) 34 (3. gen) 46 (3. gen) Pamięć wideo 8 GB GDDR6(X) 256-bit 8 GB GDDR6 128-bit 16 GB GDDR6 128-bit 12 GB GDDR6X 192-bit Taktowanie pamięci wideo 14 000 MHz (GDDR6)

19 000 MHz (GDDR6X) 18 000 MHz 18 000 MHz 21 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 448 GB/s (GDDR6)

608 GB/s (GDDR6X) 288 GB/s 288 GB/s 504 GB/s Współczynnik TGP 200 W 160 W 160 W 200 W Cena (sugerowana) $399 $399 $499 $599

Jeśli czytacie nasze newsy, specyfikacja karty nie powinna być dla was specjalnym zaskoczeniem. Producent zastosuje tutaj układ graficzny Ada Lovelace AD106 z 4352 jednostkami CUDA. Karta będzie jednak dostępna w dwóch wersjach – z 8 GB i 16 GB pamięci GDDR6 128-bit.

Premiera karty GeForce RTX 4060 Ti 8GB została zaplanowana na 24 maja (wersje 16 GB pojawią się w czerwcu). Zwykła wersja została wyceniona na 399 dolarów, co u nas powinno się przekładać na jakieś 2039 złotych. To nieco więcej niż obecnie trzeba zapłacić za najtańsze wersje GeForce RTX 3060 Ti. Wariant wyposażony w podwójną dawkę pamięci jest o 100 dolarów droższy, więc u nas będzie kosztować jakieś 2599 złotych. Mówimy więc o poziomie GeForce RTX 3070.

Testy wydajności GeForce RTX 4060 Ti

GeForce RTX 4060 Ti sprawdzi się w komputerach do grania w rozdzielczości 1080p. Na dokładne testy wydajności przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale producent już ujawnił pierwsze wyniki wydajności karty.



W GeForce RTX 4060 Ti w wersji 8GB producent posłużył się porównaniem w A Plague Tale: Requiem w słabszych ustawieniach graficznych (czyżby nie wystarczyło pamięci VRAM? :-) )

GeForce RTX 4060 Ti przy standardowym scenariuszu powinien być o jakieś 15% wydajniejszy od GeForce RTX 3060 Ti. Nie należy jednak zapominać, że karta wspiera technologię DLSS 3 z funkcją Frame Generator, która pozwoli uzyskać jeszcze większą przewagę. Większa pojemność pamięci wideo w sporadycznych przypadkach ma przyniesć lekką poprawę wydajności (głównie mowa o A Plague Tale: Requiem i Resident Evil Remake).

Dodatkowym atutem karty ma być niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Co prawda współczynnik TGP wynosi 160 W, ale podczas grania karta ma pobierać jakieś 140 W mocy, czyli o 57 W mniej niż poprzednik.

GeForce RTX 4060 już na horyzoncie

Producent przy okazji zapowiedział także premierę karty GeForce RTX 4060, która uplasuje się oczko niżej niż GeForce RTX 4060 Ti – docelowo powinien on zastąpić popularny model GeForce RTX 3060.

Model GeForce RTX 3060 8GB GeForce RTX 3060 12GB GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4060 Ti 8GB GeForce RTX 4060 Ti 16GB Generacja Ampere

(Samsung 8 nm) Ampere

(Samsung 8 nm) Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Układ graficzny GA106 GA106 AD107 AD106 AD106 Jednostki cieniujące 3584 3584 3072 4352 4352 Jednostki teksturujące 112 112 96 136 136 Jednostki rasteryzujące 48 48 32 32 32 Rdzenie Tensor 112 (3. gen) 112 (3. gen) 96 (4. gen) 136 (4. gen) 136 (4. gen) Jednostki RT 28 (2. gen) 28 (2. gen) 24 (3. gen) 34 (3. gen) 34 (3. gen) Pamięć wideo 8 GB GDDR6 128-bit 12 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit 16 GB GDDR6 128-bit Taktowanie pamięci wideo 15 000 MHz 15 000 MHz 17 000 MHz 18 000 MHz 18 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 240 GB/s 360 GB/s 272 GB/s 288 GB/s 288 GB/s Współczynnik TGP 170 W 170 W 115 W 160 W 160 W Cena (sugerowana) - $329 $299 $399 $499

Karta bazuje na słabszym układzie graficznym – to chip Ada Lovelace AD106 z 3072 jednostkami CUDA. Do tego na pokładzie znajdzie się tylko 8 GB pamięci GDDR6 128-bit (warto tutaj wspomnieć, że GeForce RTX 3060 dysponuje 12 GB pamięci GDDR6 192-bit).

Zainteresowani kartą będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Premiera modelu GeForce RTX 4060 ma nastąpić dopiero w lipcu – ceny mają zaczynać się od 299 dolarów, co u nas powinno przełożyć się na 1549 złotych (to właśnie poziom GeForce RTX 3060 12GB).

Testy wydajności GeForce RTX 4060

GeForce RTX 4060 jest reklamowany jako karta graficzna do grania w rozdzielczości 1080p. Producent ujawnił pierwsze testy wydajności. Czego można się spodziewać?

GeForce RTX 4060 w standardowym scenariuszu powinien być o jakieś kilkanaście procent wydajniejszy od modelu GeForce RTX 3060. W tytułach korzystających z DLSS 3 i Frame Generator różnica potrafi być dużo wyższa (w przypadku Microsoft Flight Simulator przeszło 2-krotna!). Warto również zwrócić uwagę na dużo lepszy wynik dla minimalnej płynności (1% low).

Nowy model ma odznaczać się też dużo lepszą efektywnością energetyczną. Współczynnik TGP wynosi 115 W , ale karta ma pobierać pod obciążeniem około 110 W (czyli o 60 W mniej niż GeForce RTX 3060).

Nvidia atakuje w średnim segmencie wydajnościowym

Premiera kart graficznych GeForce RTX 4060 i GeForce RTX 4060 Ti to wbrew pozorom dużo ważniejsze wydarzenie, niż prezentacja wydajniejszych modeli GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4070 Ti czy GeForce RTX 4080. Producent przygotował modele ze średniego segmentu, które zwykle cieszą się największym zainteresowaniem klientów. Co prawda przy standardowym scenariuszu nie powinniśmy oczekiwać potężnego wzrostu wydajności, ale nowe konstrukcje zapewniają wsparcie dla technologii DLSS 3, która potrafi znacząco poprawić osiągi, a do tego powinny odznaczać się lepszą efektywnością energetyczną. Wiemy jednak, że konkurencja nie zamierza siedzieć z założonymi rękami i przygotowuje się do premiery modelu Radeon RX 7600. Zapowiada się zatem pasjonująca walka w średnim segmencie wydajnościowym.

Źródło: Nvidia