Nic tak nie cieszy jak darmowe gry. Zauważyło to nie tylko AMD, ale też Nvidia – obydwaj producenci przygotowali atrakcyjne promocje, które mają zachęcić klientów do zakupu nowej karty graficznej.

Sytuacja na rynku kart graficznych wraca do normy, więc coraz więcej osób zastanawia się nad złożeniem komputera i oczywiście zakupem nowej karciochy. Zarówno Nvidia, jak i AMD zwęszyły tutaj okazję i próbują przekonać potencjalnych klientów do zakupu swoich modeli – zachęcić do tego mają darmowe gry.

Darmowe gry do kart graficznych Radeon RX 6000

Firma AMD swoją promocję Raise The Game uruchomiła już jakiś czas temu – akcja Podnieś Poprzeczkę (Raise the Game) dotyczy wszystkich kart graficznych Radeon RX 6000 oraz gotowych komputerów i laptopów z takimi układami.

Model Saints Row Forspoken Sniper Elite 5 Radeon RX 6950 XT TAK TAK TAK Radeon RX 6900 XT TAK TAK TAK Radeon RX 6800 XT TAK TAK TAK Radeon RX 6800 TAK TAK TAK Radeon RX 6750 XT TAK TAK TAK Radeon RX 6700 XT TAK TAK TAK Radeon RX 6700 TAK TAK TAK Radeon RX 6650 XT TAK TAK - Radeon RX 6600 XT TAK TAK - Radeon RX 6600 TAK TAK - Radeon RX 6500 XT TAK - - Radeon RX 6400 TAK - -

Osoby kupujące budżetowe modele Radeon RX 6400 i RX 6500 XT mogą otrzymać za darmo grę Saints Row, w przypadku średniaków Radeon RX 6600, RX 6600 XT i RX 6650 XT dodawany jest Saints Row i Forspoken, zaś w przypadku lepszych modeli są to aż trzy gierki: Saints Row, Forspoken i Sniper Elite 5.

Model Saints Row Sniper Elite 5 Evil Genius 2 Radeon RX 6950 XT TAK TAK TAK Radeon RX 6900 XT TAK TAK TAK Radeon RX 6800 XT TAK TAK TAK Radeon RX 6800 TAK TAK TAK Radeon RX 6750 XT TAK TAK TAK Radeon RX 6700 XT TAK TAK TAK Radeon RX 6700 TAK TAK TAK Radeon RX 6650 XT TAK TAK - Radeon RX 6600 XT TAK TAK - Radeon RX 6600 TAK TAK - Radeon RX 6500 XT TAK - - Radeon RX 6400 TAK - - LAPTOPY Radeon RX 6850M XT TAK TAK TAK Radeon RX 6800M TAK TAK TAK Radeon RX 6800S TAK TAK TAK Radeon RX 6700M TAK TAK TAK Radeon RX 6700S TAK TAK - Radeon RX 6650M XT TAK TAK - Radeon RX 6650M TAK TAK - Radeon RX 6600M TAK TAK - Radeon RX 6600S TAK TAK - Radeon RX 6500M TAK - -

W przypadku komputerów i laptopów pakiet gierek trochę się różni, bo do najsłabszych konfiguracji dodawany jest Saints Row, do lepszych Saints Row i Sniper Elite 5 (w miejsce Forspoken), natomiast do topowych Saints Row, Sniper Elite 5 i Evil Genius 2 (otrzymujemy zatem Evil Genius 2 zamiast Forspoken).

Kampania rozpoczęła się 10 maja i potrwa do 13 sierpnia 2022 roku (kody można wykorzystać do 13 września 2022 roku). W przypadku naszego kraju, akcja jest prowadzona we współpracy z kilkoma dużymi sieciami handlowymi (m.in. Media Expert). Tutaj i tutaj znajdziecie szczegóły o promocjach.

Darmowe gry do kart graficznych GeForce RTX 3000

Nvidia z promocją ruszyła dopiero dzisiaj, ale od razu „z grubej rury”. Akcja „Staw czoła demonom” (Face Your Demons) dotyczy jednak tylko wydajniejszych modeli GeForce RTX 3000 (a także komputerów i laptopów w nie wyposażonych).

Karta graficzna lub komputer/laptop Ghostwire: Tokyo DOOM Eternal + DOOM Eternal Year One Pass GeForce RTX 3090 Ti TAK TAK GeForce RTX 3090 TAK TAK GeForce RTX 3080 Ti TAK TAK GeForce RTX 3080 TAK TAK LAPTOPY GeForce RTX 3080 Ti TAK TAK GeForce RTX 3080 TAK TAK

Osoby kupujące karty GeForce RTX 3080, RTX 3080 Ti, RTX 3090, RTX 3090 Ti (lub komputer/laptop z taką kartą) mogą zgarnąć za darmo pakiet gier od Bethesda Softworks: Ghostwire: Tokyo oraz DOOM Eternal z dodatkami: DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part One, DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part Two i DOOM Eternal Year One Pass.

Warto zwrócić uwagę, że akcja potrwa krócej niż oferta AMD – od 12 lipca do 1 sierpnia 2022 roku. Promocja obowiązuje w dużych sklepach z elektroniką (m.in. Komputronik i Media Expert). Tutaj znajdziecie szczegóły.

Producenci walczą o klienta. Którą promocję wybrać?

Obydwaj producenci walczą o klienta i przygotowali promocje, które mają zachęcić do zakupu swojego sprzętu. Która propozycja jest lepsza? Dużo tutaj zależy od tego co chcecie kupić.

Oferta AMD obejmuje całą gamę modeli, w tym także bardzo dobrze wycenione słabsze i średnio-wydajne modele Radeonów. Dołożenie gierek na pewno będzie dodatkowym atutem do wyboru sprzętu. Nvidia ograniczyła się do wydajniejszych kart, których zakup w obecnej sytuacji, gdy coraz większymi krokami zbliża się premiera nowej serii GeForce RTX 4000, jednak niekoniecznie musi być dobrym pomysłem. Oferta ”zielonych” jednak bezapelacyjnie wygrywa jeśli chodzi o zakup laptopów laptopów, gdzie producent w praktyce nie ma żadnej konkurencji ze strony AMD. Szkoda jednak, że oferta właściwie ogranicza się do topowych konstrukcji za kilkanaście tysięcy złotych.

Koniecznie dajcie znać w komentarzach, którą promocję Wy byście wybrali (i dlaczego).

Źródło: AMD, Nvidia