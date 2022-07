Po kryzysie na rynku kart graficznych nie widać śladu, a ceny najnowszych modeli GeForce i Radeon praktycznie z tygodnia na tydzień są coraz niższe. Które z nich warto kupić? Okazuje się, że niektóre modele wypadają wyjątkowo dobrze.

To dobry moment na zakup karty graficznej do gier. Ceny nowych modeli GeForce i Radeon są coraz niższe, co na pewno zachęca potencjalnych klientów do zakupu sprzętu.

Karty GeForce i Radeon w coraz niższych cenach

Serwis 3DCenter opublikował interesujące statystyki z cenami kart graficznych GeForce RTX 3000 i Radeon RX 6000 w dużych europejskich sklepach (można zatem przyjąć, że oddają one obecną sytuację na rynku kart graficznych).

Opublikowane informacje wyglądają naprawdę obiecująco (jak na dawne realia, aczkolwiek należy pamiętać, że to już 2-letnie generacje sprzętu).

Od maja obserwujemy obniżki cen kart graficznych. Obecnie za modele GeForce RTX 3000 i Radeon RX 6000 (średnio) trzeba zapłacić mniej niż zapowiadali producenci podczas premiery

Zarówno w przypadku modeli GeForce RTX 3000, jak i Radeon RX 6000 średnie ceny w sklepach są już niższe od stawek sugerowanych przez producentów – w przypadku tych pierwszych jest to 97%, a tych drugich 88% wartości SEP. Co ciekawe, dzieje się tak pomimo niewielkiego wzrostu kursu kryptowaluty Ethereum i zmniejszenia dostępności sprzętu.

Trend z obniżkami widać też na półkach polskich sklepów. Coraz częściej można spotkać się ze sporymi przecenami kart (szczególnie widać to na przykładzie modeli Radeon RX 6000, które praktycznie z tygodnia na tydzień są dostępne w coraz lepszych cenach).

Które karty graficzne GeForce i Radeon są najtańsze?

Warto zwrócić uwagę na ceny poszczególnych modeli, bo niektóre z nich tanieją szybciej od innych i przez to mogą być lepszą propozycją dla potencjalnych klientów.



Karty Radeon RX 6600 są dostępne w bardzo dobrych cenach - to świetna propozycja dla komputerów ze średniej półki

Model Sugerowana cena Realna cena Spadek względem 19 czerwca Radeon RX 6400 159 dolarów -14% -8pp Radeon RX 6500 XT 199 dolarów -27% -4pp Radeon RX 6600 329 dolarów -23% -3pp Radeon RX 6600 XT 379 dolarów -13% -6pp Radeon RX 6650 XT 399 dolarów -12% -5pp Radeon RX 6700 XT 479 dolarów -9% -1pp Radeon RX 6750 XT 549 dolarów -10% -3pp Radeon RX 6800 579 dolarów ±0 -3pp Radeon RX 6800 XT 649 dolarów +1% -5pp Radeon RX 6900 XT 999 dolarów -20% -4pp Radeon RX 6950 XT 1099 dolarów -7% -3pp

W przypadku Radeonów prawie wszystkie modele można już kupić poniżej sugerowanej ceny (wyjątkiem jest Radeon RX 6800 i RX 6800 XT, któe obecnie kosztują właśnie mniej więcej tyle co sugerował producent podczas premiery), aczkolwiek wyjątkowo dobrze wypada tutaj: Radeon RX 6400, Radeon 6500 XT, Radeon RX 6600, Radeon RX 6600 XT, Radeon RX 6650 XT i... Radeon RX 6900 XT.

GeForce RTX 3080 Ti od premiery zdążył mocno potanieć, ale w obecnej sytuacji, gdy zbliża się premiera nowej serii GeForce RTX 4000, jego zakup niekoniecznie jest dobrą propozycją

Model Sugerowana cena Realna cena Spadek względem 19 czerwca GeForce RTX 3050 249 dolarów +10% -3pp GeForce RTX 3060 329 dolarów +4% -7pp GeForce RTX 3060 Ti 399 dolarów +7% -10pp GeForce RTX 3070 499 dolarów +3% -3pp GeForce RTX 3070 Ti 599 dolarów ±0 -6pp GeForce RTX 3080 10GB 699 dolarów +4% -4pp GeForce RTX 3080 12GB 849 dolarów -6% -2pp GeForce RTX 3080 Ti 1199 dolarów -22% -9pp GeForce RTX 3090 1499 dolarów -12% -4pp GeForce RTX 3090 Ti 1999 dolarów -19% -3pp

Jeśli chodzi o karty Nvidii, niektóre modele nadal są drogie (np. ceny GeForce RTX 3050, GeForce RTX 3060 czy GeForce RTX 3060 Ti są o kilka-kilkanaście procent powyżej sugerowanej), ale bardzo korzystnie wypadają topowe modele: GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3090 czy GeForce RTX 3090 Ti.

Warto teraz kupić kartę graficzną?

Niskie ceny mogą zachęcać potencjalnych klientów do zakupu kart graficznych (np. przy składaniu nowego komputera w wakacje). Czy warto teraz kupić kartę graficzną? To zależy.

Wiemy, że jeszcze w tym roku na rynku mają zadebiutować nowe generacje kart – GeForce RTX 4000 oraz Radeon RX 7000 (a do tego spodziewamy się modeli Intel Arc A). Na początku zapewne będą to wydajniejsze konstrukcje, które zastąpią topowe modele z obecnych serii. W takiej sytuacji zakup kart z tego segmentu niekoniecznie jest opłacalną propozycją. Co innego jeśli planujecie zakup „średniaka” lub tańszej karty, bo tutaj na premiery nowych konstrukcji będziemy musieli jeszcze dłuuugo poczekać i raczej nie warto czekać. No chyba, że liczycie na dalsze obniżki, bo trend powinien się utrzymywać.

