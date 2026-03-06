Małe AGD do domu i ogrodu

Nowa marka na polskim rynku. Tineco odkurza i mopuje jednocześnie

przeczytasz w 2 min.
Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Na polski rynek AGD do sprzątania wkracza nowa marka. Tineco od trzech lat jest liderem w badaniach sprzedaży odkurzaczy mopujących, a teraz jej produkty da się kupić w oficjalnej polskiej dystrybucji.

Gwoli formalności warto wspomnieć, że Tineco sprzedawało już swoje produkty na polski rynek. Odbywało się to jednak z Niemiec i bez wszystkich metod płatności, a strona producenta została przetłumaczona mechanicznie i nie we wszystkich miejscach z należytą dbałością. Jednocześnie firma oferowała promocje chociażby podczas Prime Days Amazona. Lokalna premiera jest szansą na nadrobienie tych zaległości. 

Sprzętów Tineco globalnie używa ponad 23 miliony osób w przeszło 30 krajach świata, a jej sprzęty prezentowano między innymi na Milano Fashion Week. Firma zależna od Ecovacs tworzy przede wszystkim odkurzacze pionowe i odkurzacze mopujące i jako pierwsza wprowadziła na rynek technologię wykrywania kurzu z wykorzystaniem czujników.

Tineco rozpoczyna dystrybucję w Polsce. Urządzenia celują w segment premium 

Podczas polskiej premiery firma zapowiedziała wprowadzenie na rynek wielu modeli, a wśród nich pokazano odkurzacze myjące Floor One: S9 Artist Steam Pro, Station S9 Artist, S9 Scientist Complete, S7 Stretch Steam Plus, S7 MAX GoldS7 Fold Elite, i7 Fold Premium i S5 Stretch Gold, oraz odkurzacze pionowe Pure One: A90S, Station 5 Pro, S70 Plus.

Tineco Floor One S9 Artist Pro
Tineco Floor One Station S9 Artist

W najlepszych modelach jak Tineco Floor One Station S9 Artist producent stawia chociażby na system dwuwarstwowych skrobaków, które zapobiegają plątaniu się włosów czy czujnik iLoop do wykrywania brudu w czasie rzeczywistym. Oprócz tego S9 Artist oferuje natrysk wodą, co pomaga czyścić podłogę z mocniejszych zabrudzeń oraz tryb suszenia podłogi, który gromadzi wodę na przykład z łazienki i nie rozprowadza jej ze swojego pojemnika.

Tineco Floor One S9 Scientist CompleteTineco Floor One S9 Scientist Complete

Firma prezentuje także urządzenia, które mają stawiać na nietuzinkowy design. W przypadku S9 Scientist Complete zastosowano wyświetlacz z dużymi pikselami, który ma informować o tym, gdzie urządzenie widzi zanieczyszczenia oraz jaki jest stan jego naładowania w czytelny sposób. Z kolei Tineco Floor One i7 Fold oferuje smukłą konstrukcję ramienia, które może się otworzyć w połowie i wygiąć pod kątem 90 stopni, by nie trzeba było się schylać. 

Producent ma 975 patentów na produkcję swoich odkurzaczy mopujących i pionowych. Potrafi zaoferować chociażby system nagrzewania do 160°C HyperSteam, który gorącą parą zabija drobnoustroje i neutralizuje alergeny oraz szybkie ładowanie w wybranych modelach (choć 3,5 godziny na napełnienie ogniw to wynik, który nie robi wrażenia. 

Tineco A90SW ofercie Tineco znajdują się też bezprzewodowe odkurzacze modułowe

Urządzenia mopujące i odkurzające Tineco są już dostępne w oficjalnym sklepie firmowym Tineco na Allegro oraz w sklepach partnerskich: Media Expert, Neonet, X-KOM, Komputronik, RTV EURO AGD, Max Elektro i Media Markt. Ceny najnowszych, właśnie wprowadzonych urządzeń do Polski zaczynają się od 1999 złotych i kończą na 3999 złotych. 

Sztuczna inteligencja Misja AI

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login