Nowa marka na polskim rynku. Tineco odkurza i mopuje jednocześnie

Na polski rynek AGD do sprzątania wkracza nowa marka. Tineco od trzech lat jest liderem w badaniach sprzedaży odkurzaczy mopujących, a teraz jej produkty da się kupić w oficjalnej polskiej dystrybucji.

Gwoli formalności warto wspomnieć, że Tineco sprzedawało już swoje produkty na polski rynek. Odbywało się to jednak z Niemiec i bez wszystkich metod płatności, a strona producenta została przetłumaczona mechanicznie i nie we wszystkich miejscach z należytą dbałością. Jednocześnie firma oferowała promocje chociażby podczas Prime Days Amazona. Lokalna premiera jest szansą na nadrobienie tych zaległości.

Sprzętów Tineco globalnie używa ponad 23 miliony osób w przeszło 30 krajach świata, a jej sprzęty prezentowano między innymi na Milano Fashion Week. Firma zależna od Ecovacs tworzy przede wszystkim odkurzacze pionowe i odkurzacze mopujące i jako pierwsza wprowadziła na rynek technologię wykrywania kurzu z wykorzystaniem czujników.

Tineco rozpoczyna dystrybucję w Polsce. Urządzenia celują w segment premium

Podczas polskiej premiery firma zapowiedziała wprowadzenie na rynek wielu modeli, a wśród nich pokazano odkurzacze myjące Floor One: S9 Artist Steam Pro, Station S9 Artist, S9 Scientist Complete, S7 Stretch Steam Plus, S7 MAX GoldS7 Fold Elite, i7 Fold Premium i S5 Stretch Gold, oraz odkurzacze pionowe Pure One: A90S, Station 5 Pro, S70 Plus.



Tineco Floor One Station S9 Artist

W najlepszych modelach jak Tineco Floor One Station S9 Artist producent stawia chociażby na system dwuwarstwowych skrobaków, które zapobiegają plątaniu się włosów czy czujnik iLoop do wykrywania brudu w czasie rzeczywistym. Oprócz tego S9 Artist oferuje natrysk wodą, co pomaga czyścić podłogę z mocniejszych zabrudzeń oraz tryb suszenia podłogi, który gromadzi wodę na przykład z łazienki i nie rozprowadza jej ze swojego pojemnika.

Tineco Floor One S9 Scientist Complete

Firma prezentuje także urządzenia, które mają stawiać na nietuzinkowy design. W przypadku S9 Scientist Complete zastosowano wyświetlacz z dużymi pikselami, który ma informować o tym, gdzie urządzenie widzi zanieczyszczenia oraz jaki jest stan jego naładowania w czytelny sposób. Z kolei Tineco Floor One i7 Fold oferuje smukłą konstrukcję ramienia, które może się otworzyć w połowie i wygiąć pod kątem 90 stopni, by nie trzeba było się schylać.

Producent ma 975 patentów na produkcję swoich odkurzaczy mopujących i pionowych. Potrafi zaoferować chociażby system nagrzewania do 160°C HyperSteam, który gorącą parą zabija drobnoustroje i neutralizuje alergeny oraz szybkie ładowanie w wybranych modelach (choć 3,5 godziny na napełnienie ogniw to wynik, który nie robi wrażenia.

W ofercie Tineco znajdują się też bezprzewodowe odkurzacze modułowe

Urządzenia mopujące i odkurzające Tineco są już dostępne w oficjalnym sklepie firmowym Tineco na Allegro oraz w sklepach partnerskich: Media Expert, Neonet, X-KOM, Komputronik, RTV EURO AGD, Max Elektro i Media Markt. Ceny najnowszych, właśnie wprowadzonych urządzeń do Polski zaczynają się od 1999 złotych i kończą na 3999 złotych.