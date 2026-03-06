MacBook Neo na testach. Wydajność skrojona pod jedno zadanie

Tego, że MacBook Neo będzie laptopem o mniejszej mocy niż obecne laptopy z serii Air, mogliśmy się spodziewać. Dzięki pierwszym benchmarkom wiemy, jaką moc może osiągnąć układ dla smartfonów z 2024 roku.

MacBook Neo to pierwszy laptop w historii Apple, który wykorzystuje układ obliczeniowy z serii smartfonów. Konkretnie mowa o Apple A18 Pro, który widzieliśmy w serii iPhone 16 Pro, wydanej we wrześniu 2024 roku. Nie jest to pełnoprawny wariant tego układu; producent zdecydował się na usunięcie jednego z sześciu rdzeni graficznych w wersji laptopowej.

Procesory mobilne cechują się architekturą, która stawia mocno na zadania pojedynczego rdzenia. Takie czynności jak oglądanie wideo czy przeglądanie internetu wymagają dużej wydajności i rzadko kiedy dzielą się na więcej wątków.

W przypadku komputerów takim zastosowaniem jest na przykład pisanie dokumentów tekstowych. Wyniki benchmarków MacBooka Neo sugerują, w którym kierunku ze swoim laptopem chciało pójść Apple.

Pierwszy benchmark Apple MacBook Neo. Nie ma się czego wstydzić

Przy okazji premiery Apple nie chwalił się konkretnymi wynikami MacBooka Neo. Jedyne porównanie, jakiego użył producent, nie dało jasnych odpowiedzi. Według firmy MacBook Neo działa do 50 proc. szybciej w “codziennych zadaniach” niż “najlepiej sprzedający się komputer z najnowszą generacją układu Intel Core Ultra 5. oraz jest “trzykrotnie szybszy w zadaniach AI na urządzeniach oraz dwukrotnie szybszy w edycji zdjęć”.

Nieco bardziej miarodajny ogląd zapewniają testy w aplikacji Geekbench. W nich MacBook Neo osiągnął wynik 3461 dla pojedynczego rdzenia, 8668 dla wielu rdzeni i wynik Metal (układ graficzny) na poziomie 31286 punktów.

Apple MacBook Neo raczej sprosta zadaniom edukacji

Dla porównania takie rezultaty osiągają niektóre z wcześniej wydanych urządzeń Apple:

iPhone 16 Pro - 3445 jeden rdzeń, 8624 wiele rdzeni, 32575 Metal;

M1 MacBook Air - 2346 jeden rdzeń, 8342 wiele rdzeni, 33148 Metal;

M3 iPad Air - 3048 single-core, 11678 multi-core, 44395 Metal

M4 MacBook Air - 3696 jeden rdzeń, 14730 wiele rdzeni, 54630 Metal;

iPad 11 (A16) - 2587 single-core, 6036 multi-core, 19395 Metal.

Słabszy wynik układu graficznego wynika najpewniej z jednego rdzenia mniej, ale poza tym MacBook Neo powiela rezultaty iPhone’a 16 Pro. W oczy rzuca się wynik pojedynczego rdzenia, który przebija osiągnięcia układów M3 i zbliża się do układu M4.

To oznacza, że laptopowi najpewniej nie zabraknie mocy do przeglądania internetu, odpisywania na wiadomości i oglądanie wideo. Wydajność powinna wystarczyć nawet na uruchamianie angażujących gier, choć na niskim poziomie detali. W końcu to jeszcze przy okazji premiery iPhone’a 15 Pro zapowiedziano kompatybilność z dużymi grami jak Death Stranding czy Resident Evil: Village.

O tym, jak MacBook Neo będzie spisywał się na co dzień będzie decydować więcej czynników, w tym 8 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej, które w dzisiejszych czasach może dawać się we znaki. Zobaczymy, czy Apple przyłoży się do optymalizacji, która w poprzednich latach dawała jego laptopom z 8GB RAM-u szansę na normalne funkcjonowanie.

Źródło: MacRumors