Operator wprowadza asystenta AI bez aplikacji. Wtrąci się w rozmowy telefoniczne

Podczas tegorocznych targów MWC 2026 niemiecki operator Deutsche Telekom pokazał system Magenta AI Call Assistant, czyli wirtualnego asystenta działającego podczas rozmów telefonicznych.

Idea jest taka, by włączenie asystenta następowało wyłącznie na wyraźne żądanie użytkownika poprzez wypowiedzenie komendy "Hey Magenta" w trakcie trwającego połączenia. Całe oprogramowanie działa po stronie infrastruktury operatora, więc nie jest wymagana żadna aplikacja czy nawet smartfon.

W pierwszej fazie funkcjonalność Magenta AI Call Assistant obejmuje trzy obszary:

Tłumaczenie symultaniczne. Przekład mowy w czasie rzeczywistym z obsługą do 50 języków w ciągu najbliższych 12 miesięcy

Agregacja danych. Generowanie tekstowych podsumowań po zakończeniu rozmowy, pozwalających na szybkie utrwalenie kluczowych ustaleń.

Asysta kontekstowa. Asystent potrafi "wsłuchać się" w dyskusję i na jej podstawie np. porównywać plany podróży, weryfikować dostępność terminów u rozmówców czy sugerować miejsce spotkania.

W przyszłości Magenta AI Call Assistant ma otrzymać uprawnienia do realizowania konkretnych zadań w tle. Gdy z kontekstu rozmowy wyniknie potrzeba np. rezerwacji stolika w restauracji, wizyty lekarskiej czy zakupu biletu, asystent ma samodzielnie przejść przez formularze, zapytać rozmówców o preferencje (np. "przy oknie czy przy przejściu?") i przesłać potwierdzenie operacji.

Prywatność? Operator zapewnia, że bez ręcznej aktywacji usługi żaden fragment rozmowy nie jest rejestrowany ani analizowany. Dodatkowo w momencie wzbudzenia systemu, wszyscy uczestnicy połączenia otrzymują komunikat o dołączeniu sztucznej inteligencji do linii, co ma zapewniać zgodność z europejskimi standardami ochrony danych.

Technologia Magenta AI Call Assistant ma zostać udostępniona klientom Deutsche Telekom w Niemczech jeszcze w tym roku. W jej rozwoju uczestniczą twórcy modeli głosowych AI z firmy ElevenLabs oraz integrator Radisys.