Nvidia nie ma zamiaru rezygnować z chińskiego rynku. Mimo blokady technologicznej nałożonej przez rząd Stanów Zjednoczonych, producent nadal będzie wysyłać obcemu mocarstwu swoje zaawansowane chipy… tyle, że w specjalnej, zmodyfikowanej wersji.

Walka między Stanami Zjednoczonymi a Chinami przybiera na sile, co widać także po restrykcjach dotyczących rozwoju zaawansowanych technologii. Jakiś czas temu rządzący zakazali amerykańskim firmom technologicznym wysyłania najwydajniejszych akceleratorów graficznych obcym mocarstwom. Wygląda na to, że Nvidia znalazła rozwiązanie tego problemu – producent przygotował nową wersję swojego najwydajniejszego chipa, która ominie wprowadzone restrykcje rządzących.

Nvidia ominie restrykcje Stanów Zjednoczonych – topowe chipy powędrują do Chin

Chodzi o topowy akcelerator obliczeniowy Nvidia A100, który został zaprojektowany z myślą o superkomputerach – głównie są to zastosowania związane ze sztuczną inteligencją i mechanizmami głębokiego uczenia. Akcelerator może znacząco przyspieszyć wykonywanie niektórych, nowoczesnych zadań (warto tutaj wspomnieć, że z takich chipów korzysta m.in. Oracle, Tesla czy Meta).

Problem w tym, że, według obowiązującego prawa w Stanach Zjednoczonych, Nvidia nie może eksportować topowych akceleratorów do Chin. Rządzący tłumaczą się tutaj militarnym wykorzystaniem chipów (miałyby one służyć do zbierania danych wywiadowczych na podstawie komunikacji cyfrowej lub obrazów satelitarnych). Chiny z kolei oskarżyły Stany Zjednoczone o „blokadę technologiczną”, która podważa stabilność globalnych łańcuchów dostaw.

Zakaz eksportu topowych chipów jest problemem także dla Nvidii (znaczna część zysków koncernu pochodziła właśnie z Państwa Środka). Wygląda na to, że producent znalazł rozwiązanie tego problemu, które ominie restrykcje Stanów Zjednoczonych.

Według raportu Reuters, producent opracował specjalną wersję akceleratora A100 - miałby to być model A800, ale z szybkością transferu danych ograniczoną z 600 GB/s do 400 GB/s. Taki układ nadal byłby atrakcyjny dla wschodnich odbiorców, ale nie łapałby się we wprowadzone ograniczenia.

"Procesor graficznych Nvidia A800, który wszedł do produkcji w trzecim kwartale, jest kolejnym, alternatywnym produktem dla procesora graficznego Nvidia A100 dla klientów w Chinach. A800 spełnia wymagania rządu USA dotyczące ograniczonego eksportu i nie można go zaprogramować na obejście ograniczeń" - miała powiedzieć jedna z rzeczniczek firmy Nvidia.

Tym samym Chiny otrzymają najnowsze akceleratory obliczeniowe, a Nvidia zarobi na eksporcie nowych technologii. Pytanie co na to Stany Zjednoczone, które pewnie nie będą chciały tak łatwo udostępnić obcemu mocarstwu nowoczesnych technologii...

