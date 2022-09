Rząd Stanów Zjednoczonych nałożył kolejne ograniczenia na eksport technologii do Chin i Rosji. Tym razem chodzi o zaawansowane układy graficzne, które są wykorzystywane do wspomagania zastosowań korzystających ze sztucznej inteligencji.

Stany Zjednoczone wprowadziły ograniczenia eksportowe nowych technologii już jakiś czas temu (przy okazji naciskano, aby podobne ograniczenia wprowadziła też holenderska firma ASML, odpowiadająca za wytwarzanie maszyn do produkcji zaawansowanych układów scalonych). Ostatnio rząd Stanów Zjednoczonych wprowadził kolejne, bardziej dotkliwe sankcje.

Stany Zjednoczone blokują eksport chipów AI

Zarówno Nvidia, jak i AMD otrzymały od Departament Handlu Stanów Zjednoczonych powiadomienie o wprowadzeniu nowych wymagań licencyjnych, które wpływają na sprzedaż zaawansowanych układów graficznych do Chin i Rosji.

W praktyce chodzi o zablokowanie eksportu układów do wspomagania sztucznej inteligencji (AI). Co istotne, nie chodzi o blokowanie eksportu konkretnych układów, a pewnego segmentu wydajnościowego – firmy nie mogłyby sprzedawać obcym mocarstwom topowych konstrukcji powyżej określonej wydajności (wymieniane są tutaj chipy Nvidia A100 i H100, w przypadku AMD najpewniej będzie to układ Instinct MI200).

Departament Handlu Stanów Zjednoczonych argumentuje decyzję bezpieczeństwem narodowym i interesami polityki zagranicznej:

Chociaż nie jesteśmy w stanie określić konkretnych zmian w polityce, podejmujemy kompleksowe podejście do wdrożenia dodatkowych, niezbędnych działań związanych z technologiami, zastosowaniami końcowymi i użytkownikami końcowymi w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego USA i interesów polityki zagranicznej.

Obejmuje to zapobieganie nabywaniu i wykorzystywaniu przez Chiny amerykańskiej technologii w kontekście ich programu fuzji wojskowo-cywilnej, wpływającej na modernizację wojska, ale też łamanie praw człowieka i inne nieprzyjacielskie działania.

Wprowadzone zmiany mogą mocno uderzyć w przychody Nvidii - szacuje się, że eksport zaawansowanych chipów do Chin generuje u "zielonych" przychody w wysokości 400 mln dolarów na kwartał. Producent poinformował, że będzie współpracował z klientami z Chin, aby zaproponować im alternatywne produkty. W przypadku AMD, eksport do Chin nie ma dużego wpływu na przychody.

Źródło: Protocol, Twitter @ JT, SEC GOV