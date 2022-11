GeForce RTX 4090 to świetna karta graficzna dla graczy i profesjonalistów. Jak można się domyślać, dobry odbiór sprzętu przełożył się też na świetną sprzedaż.

Karta graficzna GeForce RTX 4090 to topowy przedstawiciel nowych kart graficznych Nvidii. Konstrukcja oferuje mocną specyfikację, co przekłada się na rewelacyjne osiągi – akcelerator dominuje praktycznie we wszystkich rankingach wydajności.

Świetna sprzedaż karty GeForce RTX 4090

Mogłoby się wydawać, że GeForce RTX 4090 to propozycja dla wąskiego grona odbiorców – to topowy model, który został wyceniony na bagatela 1599 dolarów (u nas to się przekłada na 10 – 12 tys. złotych). Wygląda jednak na to, że ani wysoka cena, ani problemy z wtyczką zasilającą nie odstraszają klientów. Entuzjaści pokochali nowego GeForce’a.

rozwiń

Według serwisu WCCFTech, od październikowej premiery (czyli w niecały miesiąc!) producentom na całym świecie udało się sprzedać już ponad 100 000 kart GeForce RTX 4090. Podobne informacje podaje też użytkownik twittera o nicku Chi11eddog (możecie go kojarzyć z różnych przecieków na temat nowego sprzętu).

Na ten moment trudno potwierdzić doniesienia, ale świetna sprzedaż kart nie powinna nas specjalnie dziwić. Mimo wysokiej ceny, nowa karta graficzna jest bardzo ciekawą propozycją dla najbardziej wymagających klientów. Widać to też po dostępnościach produktów w sklepie… albo raczej ich braku, bo wszystkie dostawy RTXów 4090 praktycznie wyprzedają się na pniu.



GeForce RTX 4090 - obecnie zakup takiej karty graniczy z cudem

Przed nami premiery kolejnych kart graficznych

To jednak dopiero początek premier high-endowych kart graficznych. 16 listopada na rynku zadebiutuje GeForce RTX 4080 z 16 GB pamięci VRAM (GeForce RTX 4080 w wersji 12 GB VRAM został anulowany), a niecały miesiąc później – 13 grudnia mają pojawić się modele Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX. Wygląda na to, że koniec roku zapowiada się bardzo gorąco.

Nie jest tajemnicą, że najlepszą sprzedaż zwykle reprezentują modele ze średniej i niższej półki. Takie karty najpewniej pojawią się dopiero w przyszłym roku.

Źródło: WCCFTech, Twitter @ Chi11eddog