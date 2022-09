Konferencja GeForce Beyond miała być tajemnicą, ale już wszystko wiemy – Nvidia przygotowuje prezentację kart graficznych GeForce RTX 4000. Zapowiedź ujawniła sporo ciekawych informacji.

Przecieki o kartach GeForce RTX 4000 pojawiają się od dłuższego czasu, ale producent długo nie potwierdzał planów wydania nowego sprzętu. Zapowiedziano jednak konferencję GeForce Beyond.

GeForce Beyond – tajemnicza zapowiedź kart GeForce RTX 4000

Przez ostatni dni w sieci pojawiały się zagadki, które zdradzały szczegóły wystąpienia. Mamy jednak coś ciekawszego. Niedawno producent opublikował w serwisie YouTube 40-godzinne odliczanie do konferencji GeForce Beyond podczas targów GTC 2022. Niby nic szczególnego, ale… można dopatrzyć się tutaj kilku ciekawych podpowiedzi.

Widzicie coś ciekawego? No to patrzcie na to:



Trójkąty można odczytać jako kod: 07 05 05 15 18 03 05 / 02 05 25 15 14 04 / 20 09 22 - to liczby kolejnych liter w alfabecie: GeForce Beyond i data 20.09.22

Na prawym monitorze znajduje się tajemniczy szyfr, który po rozkodowaniu można odczytać jako GeForce Beyond 20.09.22. Jak nietrudno się domyślić, chodzi o nazwę i datę konferencji Nvidii.



Użytkownik User40 z panią Ada Lovelace w avatarze - to nie może być przypadek...



Ada Lovelace

Po lewej stronie znajduje się okienko z czatu, gdzie użytkownik User40 z avatarem z podobizną Ady Lovelace pyta „jak dużo wydajniejszy”. Mamy oczywiście nawiązanie do kart z serii GeForce RTX 4000 o nazwie kodowej Ada Lovelace. Co prawda odpowiedź nie padła, ale...



208.629.7538 - ten ciąg cyfr też musi coś znaczyć

Bardziej spostrzegawczy zauważą też okienko programu z wersją 208.629.7538. Przypadek? Jedna z teorii zakłada, że to informacje odnoszące się do topowego modelu GeForce RTX 4090 – karta jest 2,08x wydajniejsza od GeForce RTX 3090, a jej układ graficzny ma powierzchnię 629 mm2 i składa się z 75,38 mld tranzystorów.



Raczej nie powinniśmy oczekiwać prezentacji modelu GeForce RTX 4090 Ti - to raczej nawiązanie do modelu GeForce RTX 3090 Ti

Ciekawostką jest też karteczka przylepiona pod monitorem. To najpewniej nawiązanie do konferencji z prezentacją modelu GeForce RTX 3090 Ti, gdzie Jeff Fisher z Nvidii trochę nietypowo akcentował dopisek "Ti", co zostało dostrzeżone przez fanów "zielonych". Jak widać, Nvidia potrafi mieć też dystans do siebie :)

Gdzie oglądać prezentację kart GeForce RTX 4000?

Konferencja GeForce Beyond będzie transmitowana 20 września 2022 roku o godzinie 17:00 na oficjalnym kanale NVIDIA GeForce. W kuluarach mówi się, że podczas konferencji producent ujawni szczegóły o nowej architekturze Ada Lovelace i zapowie pierwsze karty z serii GeForce RTX 4000: GeForce RTX 4090 i GeForce RTX 4080.

Jeśli przegapicie wydarzenie to możecie wpaść do nas. Po konferencji przygotujemy skrót najważniejszych informacji z wystąpienia Nvidii.

Źródło: Nvidia, VideoCardz, inf. własna