Nvidia przygotowuje się do premiery karty graficznej GeForce RTX 3080? Podobno tak! Wskazywać ma na to zdjęcie referencyjnej wersji, która wyróżnia się nietypowym chłodzeniem. Fani „zielonych” przygotowali nawet wizualizację konstrukcji.

Zdjęcie karty graficznej GeForce RTX 3080

Do tej pory nie mieliśmy zbyt wielu przecieków o nowych kartach graficznych do gier, ale w weekend do sieci wyciekło tajemnicze zdjęcie, które rzekomo ma przedstawiać model GeForce RTX 3080.

Uwagę zwraca zastosowane chłodzenie - obejmuje ono masywny radiator oraz dwa wentylatory. Tyle tylko, że wentylatory zostały umieszczone po obydwóch stronach obudowy.



Zdjęcie karty graficznej Nvidia GeForce RTX 3080

Jak wygląda GeForce RTX 3080? Fani przygotowali wizualizację

Domniemany GeForce RTX 3080 to dosyć nietypowa konstrukcja, więc niektórzy na początku mogli nie zrozumieć budowy karty. Z pomocą przyszli fani Nvidii, którzy przygotowali wizualizację karty. Poniżej znajdziecie kilka nieoficjalnych renderów:



Nieoficjalna wizualizacja karty GeForce RTX 3080



Kiedy premiera kartu GeForce RTX 3080?

Nvidia ujawniła pierwsze informacje o architekturze Ampere, ale jak na razie nie przyznaje się do modelu GeForce RTX 3080. Nie mamy też 100% pewności czy zdjęcie nie zostało sfałszowane i rzeczywiście przedstawia nową kartę „zielonych”.

Jeżeli informacje okazałyby się prawdziwe, mogłoby to sugerować, że nowa karta może zostać zaprezentowana w ciągu najbliższych tygodni. Nie wiemy jak Wy, ale my już nie możemy się doczekać, by ją powitać w redakcji!

Źródło: Reddit @ JDSP

