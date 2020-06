Jesteśmy po premierze kart graficznych Nvidia Ampere, ale ciągle czekamy na prezentacje nowych modeli z serii GeForce RTX. I wiecie co? Producent podobno już nad nimi pracuje – do sieci wyciekło zdjęcie, które ma przedstawiać referencyjną wersję modelu GeForce RTX 3080.

Zdjęcie referencyjnej karty graficznej Nvidia GeForce RTX 3080

Zdjęcie opublikował jeden z użytkowników forum ChipHell i podobno przedstawia ono referencyjną kartę GeForce RTX 3080 (Founders Edition). Na ten moment trudno potwierdzić jego autentyczność, więc sugerujemy podchodzić do informacji z ograniczonym zaufaniem. Z drugiej strony Nvidia już przy wcześniejszych premierach pokazywała, że przywiązuje dużą wagę do „referentów”, więc nie można wykluczyć zastosowania nietypowej konstrukcji.



Awers (u góry) i rewers (na dole) karty - po tej i po tej stronie znajdziemy duży wentylator. Niebieski kolor na obudowie to taśma ochronna (obudowa chłodzenia ma srebrny kolor)

No właśnie, producent zastosował nietypowe chłodzenie, które obejmuje masywny radiator oraz dwa duże wentylatory. W odróżnieniu od obecnych kart, wentylatory umieszczono po przeciwnych stronach obudowy (na awersie i rewersie), co zapewne ma wpłynąć na lepsze odprowadzanie ciepła (czyżby rdzeń aż tak mocno się nagrzewał?).

Bardziej spostrzegawczy mogą zauważyć, że karta wykorzystuje płytkę drukowaną o nieregularnym kształcie (z tyłu została wycięta w kształcie litery V). Dzięki takiemu rozwiązaniu drugi wentylator może swobodnie tłoczyć powietrze przez radiator. Na zdjęciu nie widać gniazd zasilających, więc najprawdopodobniej zostały one przeniesione na tył karty (po przeciwnej stronie od wyjść wideo).

Kiedy premiera karty graficznej Nvidia GeForce RTX 3080?

Nvidia póki co nie ujawnia szczegółów na temat premiery nowych kart. W sieci też póki co nie widać zbyt wielu przecieków o nowych konstrukcjach. Jeżeli zdjęcie rzeczywiście przedstawia referencyjną wersję modelu GeForce RTX 3080, można podejrzewać, że premiera karty zbliża się do nas coraz większymi krokami (jeżeli mielibyśmy obstawiać, może ona nastąpić w wakacje – tak jak w przypadku premiery modeli GeForce RTX 20).

Na ten moment trudno cokolwiek powiedzieć o wydajności akceleratora, ale zapewne będzie on konkurować z topowym modelem AMD Radeon - tzw. Big Navi.

Źródło: ChipHell

