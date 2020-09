Samsung powoli wycofuje się z sektora LCD. Właśnie dostaliśmy na to kolejny dowód w postaci sprzedaży jednej z jego największych fabryk takich wyświetlaczy. Nabywcą jest wschodząca gwiazda rynku TV: TCL.

Olbrzymia fabryka LCD Samsung sprzedana firmie TCL

Samsung sprzedał swoją olbrzymią fabrykę LCD w chińskim Zushou, w której do tej pory powstawała więcej niż jedna czwarta wszystkich paneli ciekłokrystalicznych tego producenta. W ramach transakcji opiewającej na kwotę 1,08 miliarda dolarów trafi ona w ręce firmy TCL.

Bezpośrednio do samego TCL będzie należeć 10% fabryki Samsung Display w Zushou, a 60% trafi w ręce lokalnej firmy CSOT (której właścicielem również jest TCL). Co z pozostałymi 30%? Ten kawałek zostanie przekazany władzom miejskim. Tak więc nabywcy podzielą się tortem, którego miesięczna zdolność produkcyjna sięga 160 000 panelów w formacie 32, 55 i 65 cali.

Samsung wycofuje się z LCD. Stawia na (QD-)OLED

Ta sprzedaż to kolejny dowód na to, że Samsung zamierza wycofać się z rynku wyświetlaczy LCD albo przynajmniej mocno ograniczyć ich produkcję. Dochodząc do granic możliwości tych panelów południowokoreański producent ma stawiać w przyszłości na panele QD-OLED, czyli wyświetlacze OLED z warstwą kropek kwantowych (znanych z aktualnych telewizorów QLED). Tą technologią zainteresowany jest nie tylko Samsung, ale też Sony i Panasonic – firmy, które aktualnie korzystają z OLED-ów dostarczanych przez LG Display.

TCL tymczasem ma w swoim katalogu telewizory wykonane w różnych technologiach: zarówno OLED-y, QLED-y, jak i LCD. Dzięki temu, ale też atrakcyjnemu stosunkowi ceny do możliwości, umacnia swoją pozycje na rynku i dziś jest już trzecim najważniejszym graczem, zostawiając w tyle takie marki jak Philips, Sony czy Panasonic.

Co ciekawe, Samsung zainwestował sporą część tej kwoty – 723 miliony dolarów – w spółki powiązane z TCL, stając się właścicielem 12,33% ich udziałów. To ma sens, ponieważ prawdopodobnie już od przyszłego roku południowokoreański producent będzie korzystał z wyświetlaczy LCD z „zewnątrz” na potrzeby swoich telewizorów.

