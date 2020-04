W branżowych mediach zawrzało! Nowa platforma Intela narażona na problemy z kartą sieciową, a producent zwleka z naprawą usterki. Problem w tym, że rzeczywistość jest trochę inna...

Karty sieciowe Intela mają miały problem

Sprawę ujawnili dziennikarze serwisu XFastest, którzy dotarli do dokumentów producenta. Chodzi o kontroler sieciowy Intel 2.5G LAN (I225 Foxville), który znajduje się w high-endowych płytach i laptopach do gier (również jako gamingowa karta sieciowa Killer E3100). Wiemy, że będzie on też masowo stosowany w płytach głównych Z490 pod procesory Comet Lake-S.

Według ujawnionych informacji, kontroler Intela ma problem z zachowaniem odstępów między pakietami przesyłanymi w warstwie fizycznej. Usterka może powodować utratę pakietów i w efekcie drastyczne obniżenie przepustowość (mówi się o 1 – 10 Mb/s).

Co warto podkreślić, usterka ma występować przy połączeniu 2,5 Gb/s z niektórymi ruterami/switchami firm Aquantia, Juniper i Netgear (w przypadku urządzeń Aruba, Buffalo, Cisco i Huawei jej nie zarejestrowano). Rozwiązaniem problemu ma być ręczne ograniczenie przepustowości karty do 1 Gb/s.

Problem nie dotyczy nowych płyt głównych

Sprawie przyjrzeli się jednak dziennikarze serwisu ComputerBase, z którymi skontaktowali się producenci płyt głównych.

Okazuje się, że problem dotyczy tylko pierwszej wersji kontrolera, ale Intel już wdrożył produkcję poprawionej wersji bez usterki. Druga rewizja będzie stosowana w płytach głównych Z490, więc potencjalni klienci nie mają powodów do obaw.

Co ze starszymi płytami i laptopami?

Tutaj sprawa do końca nie jest jasna - problem ze spadkami przepustowości może występować. Na taki scenariusz wskazuje fakt, iż producent udostępnił nową wersję sterowników (1.0.0.30), która wykrywa problemy z przesyłaniem pakietów i w razie problemów automatycznie przełącza działanie karty sieciowej w tryb 1 Gb/s.

