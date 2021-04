Chętni na poszerzenie swojej kolekcji gier bez wydawani pieniędzy? Epic Games Store cały czas w tej kwestii nie zawodzi.

Obcy: Izolacja i Hand of Fate 2 za darmo na Epic Games Store

W zeszłym tygodniu na Epic Games Store udostępniono aż trzy darmowe gry. Tym razem oferta też jest pokaźniejsza niż standardowo, bo można przypisać do swojego konta dwie darmowe gry. Co istotne, w parze z ilością idzie jakość.

Postawiono na Obcy: Izolacja przygotowane przez Creative Assembly i Hand of Fate 2 od Defiant Development. Pierwszy tytuł nie wymaga bliższego przedstawiania i rekomendacji, to jedna z najlepszych gier z Obcym w roli głównego oponenta. Średnia ocen z recenzji sięgnęła tu 81%. Hand of Fate 2 jest mniej rozpoznawalne, ale też warte uwagi. Mamy tu do czynienia z połączeniem karcianki i RPG. Co ważne, udanym, bo średnia ocen z recenzji zatrzymała się na 80%.

Co czeka nas w przyszłym tygodniu?

Obydwie wymienione gry można przypisywać do swojego konta na Epic Games Store do 29 kwietnia do godziny 17:00 polskiego czasu.

Zarządzający sklepem swoim zwyczajem nie robią tajemnicy z tego, jaką darmową grę udostępnią w kolejnym tygodniu. Dzięki temu wiemy, iż można nastawiać się na Idle Champions of the Forgotten Realms, a właściwie na pakiet dodatków (Epic Champions of Renown) do tej gry free to play.

